Ultima offerta rifiutata: via libera Juve

Una grande occasione estiva per la Juventus di Massimiliano Allegri: rifiuto totale per il via libera bianconero

Chiudere al meglio l’attuale annata calcistica per poi dedicarsi alla programmazione futura: è questo il piano della Juventus.

Massimiliano Allegri sa bene quanto sia importante arrivare fino in fondo, soprattutto in campionato dove l’aritmetica qualificazione alla prossima Champions League è ora distante un solo punto. Molto del futuro bianconero passerà inevitabilmente dalla questione plusvalenze fittizie. La Corte di Appello Federale si riunirà ed entro fine mese comunicherà il verdetto che riguarda una possibile – pare probabile – penalizzazione dei bianconeri durante questa stagione. Rimane tutto in divenire, con il campo in primo piano che ben presto verrà tuttavia rimpiazzato nei pensieri di dirigenza e staff tecnico dal calciomercato estivo.

Mesi bollenti attendono infatti la ‘Vecchia Signora’ che si sta già muovendo sottotraccia per accontentare le richieste del ‘Conte Max’. Una di queste riguarderà la corsia mancina di difesa dove una grande e ghiotta occasione potrebbe arrivare direttamente dalla Bundesliga. Uno dei talenti più puri e ricercati in Europa cambierà maglia a zero: o così, stando a quanto raccolto da diversi media, sembrerebbe. Si parla di Raphael Guerreiro, laterale del Borussia Dortmund che è in scadenza il 30 giugno 2023 con il club tedesco.

La Juve ne approfitta: firma a zero. Mirino su Guerreiro

Come conferma a quanto sta filtrando da diverse settimane, secondo ‘Sport1’ il giocatore avrebbe già avviato le pratiche per il trasloco visto che alcuni macchinari per imballare i mobili sarebbero stati avvistati davanti alla sua abitazione.

‘Fussballtransfers.com’ sostiene poi come il giocatore non sia propenso ad accettare l’ultima proposta di rinnovo (già rifiutata) arrivato dai vertici del Borussia Dortmund, avendo già in mente di cambiare casacca in estate. Nel podcast ‘Die Dortmund-Woche’ Patrick Berger ha inoltre riferito come avrebbe appreso da fonti direttamente legate alla squadra, che quasi tutti i giocatori del Borussia Dortmund si aspettano che Guerreiro non rinnovi lasciando in estate i gialloneri. Una notizia che farebbe felice la Juventus, che da tempo segue il giocatore.

Ma non solo. Perchè in Serie A anche Roma ed Inter seguono il forte laterale 29enne che, quest’anno, ha collezionato 34 presenze complessive con 5 reti all’attivo e addirittura 14 assist vincenti tra campionato e coppe. Numeri invitanti per chi vorrà puntare, a zero, su di lui: la duttilità di Guerreiro può fare davvero comodo alla Juventus che intanto ha visto prolungare Alex Sandro fino al 2024 (il brasiliano era in scadenza tra un mese e mezzo) attraverso un’opzione prevista nel suo contratto con la ‘Vecchia Signora’.