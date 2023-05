Gaia Sabbatini, l’allenamento ripaga: lato b da urlo

Gaia Sabbatini è una giovane protagonista del mondo dell’atletica italiana, tanto brava quanto bella e sexy con le ultime foto postate sui social

La campionessa italiana Gaia Sabbatini, entusiasma i fan con i suoi scatti_ i suoi allenamenti si fanno sempre più roventi per i circa 320 mila followers su Instagram che la seguono sempre con smisurato affetto.

È uno dei giovani volti del mondo dell’atletica femminile, i risultati portano la mezzofondista di Teramo a sognare decisamente in grande. Gaia Sabbatini, classe 1999, rappresenta una speranza per il futuro: un’atleta che può portare l’Italia in alto, volando letteralmente sulla pista.

Campionessa europea under 23 dei 1500 mt piani, dal suo esordio nel 2021 in Nazionale ha sempre dimostrato una crescita progressiva. In tanti si sono accorti di lei, sia per come scatta in pista ma anche per una bellezza che lascia senza fiato.

Gaia Sabbatini, foto da urlo sui social: fan in delirio

I personaggi giovani, positivi e dal volto ricco di speranze fanno bene allo sport, ed in quello italiano la speranza della Sabbatini è quella del mondo del mezzofondo che sta ritrovando nuove ambizioni in pista.

Dalle gare di Tokyo a quelle degli Stati Uniti, ha lasciato sempre il segno proprio perché è massimo l’amore verso lo sport della talentuosa atleta azzurra, che fa sacrifici ma allo stesso tempo trova la giusta vetrina. Quella dei social, poi, amplifica tutto e le ultime foto dei suoi allenamenti su Instagram fanno rapidamente il giro del web: la tonicità muscolare dell’azzurra è messa in risalto.

Un lato b da urlo per molti utenti, che hanno commentato con grande affetto. Forza, velocità e soprattutto tanto allenamento sono le armi per mantenere il suo fisico così in forma_ si suda in palestra e in pista per ottenere risultati dove anche un secondo può fare la differenza. Non è un caso come molte siano state le rimonte della Sabbatini, che proprio quando sembra potersi arrendere riesce spesso a trovare quel guizzo in più che fa la differenza.

La Fidal ne è rimasta colpita, tanto da impiegarla spesso come madrina. Nella festa del cross svoltasi a Gubbio, è stata proprio Gaia Sabbatini a inaugurare l’evento, sommersa dall’affetto dei fan con selfie e tante foto insieme, anche a far capire come l’atletica italiana ha cambiato decisamente passo grazie a professioniste di primo livello. Anche belle da vedere in pista, il che non guasta, anzi.