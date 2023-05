Tennis, gonna cortissima e forme in evidenza: la rete resta sullo sfondo

Sofya Zhuk, nativa di Belgrado, non è nuova a post con cui evidenzia il suo straordinario fisico: incanta ancora una volta sui social

Siamo nell’epoca dei social che spesso e volentieri muovono anche l’opinione popolare. Un periodo storico in cui si può avere successo anche se la tua carriera da tennista non è andata come speravi.

Alcune atlete si sono addirittura permesse il lusso di abbandonare l’attività agonistica per concentrarsi di più e meglio – ed evidentemente anche con grande successo – sulle collaborazioni pubblicitarie. O sull’attività di fotomodella. Spostando addirittura la propria vita stabilmente fuori dal paese natale.

È per esempio il caso di Sofya Zhuk, ex campionessa juniores di Wimbledon nel 2015, ed ex giovane promessa del tennis russo. Dopo una breve apparizione nel circuito WTA – risale al primo turno del Roland Garros 2019, quando fu eliminata dalla tedesca Laura Siegemund, la sua ultima partita da professionista – a soli 19 anni la bellissima bionda si è legata all’agenzia di modelle Industry, iniziando un nuovo percorso. Che oggi 2023 l’ha portata ad essere una delle più cliccate in assoluto sul web nonchè sogno proibito di tanti internauti.

Fisico da urlo con campo da tennis sullo sfondo: passato e presente insieme

Chi non è mai approdata al mondo del tennis professionistico pur continuando a collaborare nell’àmbito dello sport che ama è Bojana Jovanovic, ex promessa juniores del tennis serbo, che allena le giovanissime tenniste di Belgrado, sua città natale, nella Tipsaveric Luxury Tennis Academy. Considerando la sua smisurata bellezza, Bojana è anche testimonial di spicco di una nota azienda svizzera di abbigliamento sportivo e di streetwear. Nonchè star incontrastata di Instagram, dove può contare su 159mila followers. I quali giustamente non si perdono uno scatto o un video della loro beniamina. Scorrendo l’account della novella allenatrice, possiamo ben comprenderne il perchè.

Classe ’91, nel pieno della sua maturità di donna, l’ex tennista slava sfoggia un fisico invidiabile sui social. Già nota per i suoi allenamenti in tenuta supersexy – col lato B sempre cliccatissimo dagli utenti più maliziosi – la serba si è fatta immortalare in piedi, con le braccia che allungano una corda sulla sua testa, in piena estensione.

L’immagine parla da sè: la forma fisica è perfetta, la sensualità tocca picchi elevatissimi, con l’ex giocatrice che non lascia nulla al caso nelle sue condivisioni pubbliche. Se ci fosse una classifica delle più belle sportive del web, Bojana occuperebbe certamente le posizioni di testa.