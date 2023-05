Napoli, addio Spalletti: colpo a sorpresa

Luciano Spalletti è sempre più lontano dal Napoli. Tanti i nomi circolati per la successione, ecco quello a sorpresa

Aurelio De Laurentiis dovrà virare su altri obiettivi di calciomercato dopo l’ormai addio di Luciano Spalletti. L’allenatore toscano avrebbe già preso la sua decisione in vista della prossima stagione. Andrà via da Napoli visto che ci sono state frizioni con il numero uno della società partenopea.

Nelle prossime ore il Napoli dovrà pensare ai festeggiamenti del 4 giugno nell’ultima sfida contro la Sampdoria. Poi si concentrerà sui prossimi obiettivi di calciomercato per allestire una rosa competitiva con innesti di qualità. Non ci sarà una vera e propria rivoluzione, ma piccoli ritocchi ad una formazione già altamente competitiva. Il Napoli vuole pensare in grande con il sogno nel cassetto che si chiama Champions League. C’è tanto rammarico vista la finale conquistata dall’Inter, ma il progetto dovrà continuare anche senza Luciano Spalletti.

Napoli, Spalletti verso l’addio: c’è il nome di Thiago Motta

Momenti di tensione in casa partenopea con l’addio a sorpresa dell’allenatore di Certaldo. L’opzione per il rinnovo automatico è scattato, ma a Spalletti non sono piaciuti alcuni atteggiamenti del presidente De Laurentiis secondo le varie indiscrezioni circolate negli ultimi giorni.

Come svelato pochi minuti fa su Twitter dal giornalista Paolo Bargiggia, sono in netto rialzo le quotazioni di Thiago Motta per il suo trasferimento al Napoli per il post Luciano Spalletti. Nel mirino anche del Psg per il dopo Galtier, il centrocampista italo-brasiliano potrebbe così compiere il salto di qualità volando nella squadra campione d’Italia. Dallo Spezia al Bologna l’ex centrocampista dell’Inter è pronto per mettersi alla prova in una piazza importante e caotica come quella partenopea. Il Napoli continua a lavorare sul fronte calciomercato per continuare un percorso di livello assoluto nonostante l’addio di Luciano Spalletti.

Un’idea entusiasmante in ottica futura con la società partenopea sempre molto attenta ad ogni dinamica di calciomercato. Un motivo in più per arrivare di nuovo fino in fondo alla massima competizione europea. L’esempio del Milan è stato lampante: non è facile bissare il successo in Serie A. Il Napoli lo sa bene, ma la voglia di continuare a collezionare nuovi successo è davvero tanta. Thiago Motta è un nome già circolato nei mesi scorsi, ma ora a sorpresa è tornato prioritario in casa Napoli.