Djokovic, stavolta c’è poco da esultare: tifosi senza parole

I fan di Djokovic sono sempre stati fedeli al loro beniamino. Ma lo saranno anche dopo questa statistica?

Djokovic è uno dei tennisti più famosi di tutti i tempi. Oltre ad essere di conseguenza uno dei più grandi sportivi di sempre. Con un record di 1015 vittorie e 315 sconfitte, presenta una percentuale di successi incredibilmente alta, pari all’83% dei match disputati in carriera.

Numeri che ancora oggi, alla veneranda età di 35 anni, trovano assolutamente riscontro. Si trova inoltre in testa per Big Titles vinti, che equivalgono sostanzialmente ai tornei più importanti al mondo. Insomma, traguardi su traguardi per il serbo.

Esiste tuttavia una statistica controversa, che suona quasi come una voce fuori dal coro. Il suo pubblico è altamente fidelizzato. Anche alla luce di alcune vicende controverse il supporto dei suoi fan più dediti non è mai venuto a mancare. Ma sarà così anche dopo aver appreso dell’esistenza di questo dato particolare? Chi può dirlo. L’unica cosa certa è che i numeri non mentono, e soprattutto non fanno sconti. Nemmeno a chi per via del suo rendimento è sempre stato il primo della classe.

Sembra infatti che il tennista sia famoso non solo per i suoi traguardi, ma paradossalmente anche per il suo fallimento più grande in assoluto. Che se collocato in mezzo ai successi raggiunti, potrebbe anche non destare chissà quali preoccupazioni. Ma se inserito in un contesto più ampio, può essere un indice da considerare assolutamente. Tutti sono a conoscenza della sua recente dipartita dal torneo Masters 1000 di Roma. Terminato ai quarti di finale, è stata una competizione tendenzialmente molto dura per lui.

Dopo questo insuccesso si è sviluppato un dato statistico incredibile, al quale sembra quasi assurdo credere. Tuttavia, come spesso accade per i più grandi campioni, anche lui ha sicuramente le sue ombre in mezzo alle tante luci.

Novak Djokovic preoccupa: fan in lacrime

Dopo la competizione chiusa ai quarti di finale, Djokovic è diventato il tennista con più sconfitte incassate da numero uno. Il dato è ormai ufficiale, data l’uscita ai quarti di finale dalla competizione che si è tenuta a Roma. Fatale la sconfitta contro Rune. La prova del nove per redimersi da questo periodo negativo sarà il celebre Roland Garros, ma fino ad allora l’amarezza rimane.

In seguito a questa sconfitta il serbo è diventato il numero uno più sconfitto di sempre, con ben 70 risultati negativi. Un record sicuramente insolito, per uno degli sportivi che al tempo stesso è anche uno dei più vincenti della sua categoria di appartenenza. Si parla comunque di un numero di sconfitte arrivato in 387 settimane. Svariati anni dunque. Un dato che fa pensare, ma che non pregiudica in alcun modo quanto di positivo abbia fatto per il tennis.