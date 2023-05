Nadal, chi lo conosce sa che lo farà: se lo augurano tutti

Il tennista spagnolo Rafael Nadal ha fatto un importante annuncio. Il mondo del tennis è nuovamente sconvolto.

Mentre gli Internazionali d’Italia a Roma sono sempre più nel vivo il mondo del tennis riceve una durissima e scottante notizia. Il campione spagnolo Rafael Nadal lo ha annunciato in queste ore.

Il ventidue volte vincitore di titoli del Grande Slam è fermo da diversi mesi a causa di un infortunio al muscolo dello psoas. In tanti attendevano la data del suo ritorno, ma il fenomeno maiorchino ha sconvolto tutti annunciando che il suo 2023 è praticamente finito. L’infortunio del tennista spagnolo è più serio del previsto e Rafa dovrà quindi restare fermo ancora per diverso tempo. Stagione finita in anticipo ed una batosta non da poco: Rafa resterà fermo quasi un anno, e bisognerà capire come e quando rientrerà in campo.

Nadal, infatti, ha parlato della data del rientro in campo, tutti hanno sottolineato il rientro nel 2024, ma in realtà Nadal ha chiarito a tutti quando desidera tornare. Il quattordici volte vincitore del Roland Garros ha spiegato: “Non posso dare una data del rientro, ma vorrei rientrare per la Coppa Davis di fine anno e arrivare cosi in buone condizioni agli Australian Open 2024, in programma il prossimo Gennaio”.

Rafael Nadal, vari scenari all’orizzonte

Nel corso della sua carriera Nadal ha vinto la Coppa Davis in ben cinque occasioni. Il tennista ha trascinato la Spagna più volte alla vittoria ed ha contribuito ai suoi successi, numeri che lo hanno portato ancora più nella leggenda. Rafa vorrebbe rientrare in Davis per preparare al meglio la prossima stagione, ma non è l’unico scenario. I più maliziosi hanno pensato che, in caso di un rendimento davvero non soddisfacente, Nadal potrebbe sfruttare l’occasione della Davis per salutare e ritirarsi in un torneo da sempre molto amato.

C’è molta incertezza sul futuro di Nadal e dopo il ritiro di Federer un altro membro dei Big Three vede il suo futuro in bilico. Niente da fare per Rafa con il campione serbo Novak Djokovic, attuale numero due al mondo, che potrebbe scavalcare Nadal nella lotta Slam nei prossimi tornei, che sia anche già qui a Parigi. Nadal invece scivolerà probabilmente fuori dai primi 100 tennisti al mondo, complice gli oltre 2000 punti che il tennista perderà con la mancata partecipazione al Roland Garros. Un dato che mostra come ormai lo spagnolo sia alle battute finali di una lunga e straordinaria carriera.