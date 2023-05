Di Maria ‘tradisce’ la Juve: annuale con la Champions

Angel Di Maria è pronto a lasciare la Juventus: svolta improvvisa ‘grazie’ alla Champions, l’offerta spiazza tutti

Il cammino europeo della Juventus si è fermato sotto i colpi di Suso e Lamela. Ad approdare alla finale di Europa League sarà il Siviglia di Josè Luis Mendilibar che nella semifinale di ritorno ha battuto ai supplementari la ‘Vecchia Signora’.

C’è sicuramente amarezza per quello che poteva essere e non sarà: ma la Juventus intende mantenere alte le ambizioni e proverà a dare il meglio di sè anche in sede di mercato, tra qualche settimana. Le strategie della dirigenza torinese passeranno, tuttavia, inevitabilmente dalla decisione della Corte di Appello Federale sulla questione plusvalenze fittizia.

Il -15 è un lontano ricordo ma una nuova penalizzazione – pare – sia vicina ad essere inflitta alla squadra bianconera. Ed in tal senso, il rischio di non prendere parte alle coppe europee nella stagione 2023/24 è assolutamente concreto, quasi tangibile.

Tornando al calciomercato, in una situazione societaria di quasi totale incertezza, chi potrebbe salutare Torino e la Serie A è Angel Di Maria. Il ‘Fideo’ è stato tra i migliori quest’anno, una pedina imprescindibile per l’attacco di Allegri al netto delle assenze dell’ala campione del Mondo, per infortunio o squalifica.

Il contratto dell’ex PSG terminerà a fine giugno, tra poco più di un mese. E sembra decisamente probabile che la storia tra la Juventus e Di Maria sia ad un passo dal capolinea. Il 35enne di Rosario non ha mai nascosto la sua voglia di tornare a casa sua, in Argentina, per chiudere la carriera.

Altro che Juve: Di Maria sceglie un club europeo

Nonostante un addio alla Juventus praticamente scontato, pare infatti sorprendere quella che potrebbe essere la reale destinazione, in Europa, dell’attaccante sudamericano. Proprio il Siviglia, società che ha battuto la Juventus stroncando ogni possibile sogno europeo per la ‘Vecchia Signora’, sembrerebbe un potenziale acquirente per la firma di Angel Di Maria a zero durante l’estate.

Il ds Monchi potrebbe valutare l’assalto in caso di vittoria dell’Europa League, contro la Roma: ed il motivo è semplice. Vincendo la coppa, gli spagnoli avrebbero garantito l’accesso ai prossimi gironi di Champions League, arrivando quindi ad allettare Di Maria desideroso di essere ancora protagonista in ambito europeo. L’ex dirigente della Roma proporrebbe al ‘Fideo’ un contratto annuale, fino al 30 giugno 2024.

Scenario, dunque, che vedrebbe il club piemontese beffato due volte: prima in campo, poi sul mercato. L’argentino in questa altalenante stagione con la maglia bianconera, ha collezionato 37 presenze tra campionato e coppe con 8 reti e ben 7 assist vincenti all’attivo. Il futuro, per Di Maria, dopo l’esperienza a Madrid potrebbe essere ancora in Spagna: il Siviglia sogna in grande.