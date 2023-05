Formula 1, annuncio ufficiale: maxi cifra in arrivo

La Formula 1 spiazza appassionati e non: maxi-cifra in arrivo, in uno dei momenti più delicati della stagione. Ecco svelato quello che sta succedendo, dopo l’annullamento del Gran Premio di Imola

Sono ore delicate e complicate, persino per il grande circus della Formula 1. L’annullamento ufficiale del Gran Premio di Imola non è passato inosservato, ma è stato un atto dovuto visto le ultime questioni di cronaca. I danni e i disastri causati dal maltempo in Emilia-Romagna, infatti, hanno avuto ripercussioni incalcolabili. Ed il conto delle vittime e degli sfollati continua tristemente a salire con il passare delle ore.

Per questo, la Formula 1 è pronta a scendere in campo al fianco dell’Emilia-Romagna, con un gesto tangibile e determinato. Dopotutto, la corsa alla solidarietà per le popolazioni colpite dalla furia del maltempo è già avviata. Anche i piloti di F1 si schierano fisicamente per le strade della regione, per aiutare con pala e scarponi i volontari.

È il caso del giapponese Yuki Tsunoda, che in questi giorni è diventato virale sui social con una foto che ha commosso appassionati e non. Il driver nipponico, infatti, è stato catturato dalle telecamere, intento a spalare le vie di Faenza al fianco dei suoi compagni all’AlphaTauri (scuderia di sede proprio nel centro colpito dal maltempo).

Formula 1, maxi-cifra in arrivo per l’Emilia-Romagna: la donazione emoziona tutti, parla Domenicali

Per una terra che da sempre ha regalato leggende in termini di piloti e motori, non si poteva restare a guardare. La Formula 1 donerà con effetto immediato oltre 1 milione di euro alla Protezione Civile e all’Agenzia per la sicurezza territoriale, come annunciato dallo stesso Circus attraverso i propri canali istituzionali.

Un qualcosa che ha commentato con parole commosse il presidente della F1, Stefano Domenicali. L’ex team principal della Ferrari non ha nascosto la propria emozione e la propria determinazione nel manifestare tutto il sostegno possibile alle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dal maltempo degli ultimi giorni.

“Siamo chiamati a fare tutto il possibile per sostenere chi è alle prese con questa vera e propria crisi. Faremo questa donazione per contribuire materialmente agli sforzi e ai soccorsi sul campo. Il mio pensiero va a tutte le persone colpite, a nome della Formula 1″: ha dichiarato il presidente Stefano Domenicali. Parole commosse, che tengono i fari puntati sull’Emilia-Romagna: l’Italia ed il mondo sono al fianco di chi combatte contro il maltempo.