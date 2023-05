Formula Uno, tifosi senza parole: “Ha un problema col nome Schumacher”

La stagione di Formula Uno sembra già decisa per quanto riguarda la lotta al titolo mondiale ma è ancora in grado di riservare molte sorprese

Il mondiale di Formula Uno non è ancora entrato nel vivo, ma per alcune scuderie è già tempo di cambiamenti alla guida delle proprie vetture. Team minori che stanno movimentando una sorta di mercato piloti di secondo piano, ma che portano con sè più di un motivo d’interesse.

E’ il caso ad esempio dell’Alpha Tauri, il team con sede a Faenza di proprietà del gruppo Red Bull. Uno dei due piloti con cui l’ex scuderia Toro Rosso ha iniziato la stagione, l’olandese Nyck De Vries, sembra già in bilico dopo appena cinque gran premi disputati.

Il pilota olandese, che avrebbe trovato come sponsor d’eccezione il bicampione del mondo in carica Max Verstappen, sta deludendo le attese della vigilia e lo stesso super consulente del gruppo Red Bull, il manager austriaco Helmut Marko, secondo alcune voci circolate nei giorni scorsi sarebbe sul punto di prendere una decisione drastica. De Vries ha dimostrato di non tenere il passo del suo compagno di squadra, il giapponese Tsunoda che lo surclassa letteralmente sia in prova che in gara.

Ma a distanza di mesi dalla scelta dell’Alpha Tauri emerge un curioso e inedito retroscena. Secondo quanto rivelato da Ralf Schumacher, fratello di Michael e a sua volta ex grande pilota di Formula Uno, la scuderia di Faenza avrebbe voluto affiancare a Tsunoda un altro membro della famiglia, Mick Schumacher. Il figlio del sette volte campione del mondo, attualmente riserva alla Mercedes, fu a un passo dal trasferimento all’Alpha Tauri.

Formula Uno, tifosi senza parole. Ralf Schumacher: “Ha un problema col nome Schumacher”

Ralf Schumacher ha rivelato come il team principal del team faentino, Franz Tost, volesse proprio Schumi jr per la stagione 2023. Ma l’intervento a gamba tesa di Helmut Marko avrebbe cambiato le carte in tavola. Ralf da questo punto di vista non sembra nutrire dubbi.

“So con certezza che Tost stava pensando a un pilota del tutto diverso da De Vries, che è ancora in ritardo rispetto a molti suoi colleghi. Per crescere serve tempo e il candidato perfetto per l’Alpha Tauri era Mick”. In realtà Helmut Marko non sembrava pensarla allo stesso modo e Ralf Schumacher rincara la dose: “Sembra quasi che Marko abbia un problema personale con Mick con il nome Schumacher e questo non è giusto nei confronti di mio nipote”.

Dichiarazioni al veleno che fanno ben capire come lo zio Ralf non sia d’accordo con tali scelte.