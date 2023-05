Tennis, minigonna con spacco: il selfie infiamma Instagram

È una delle tenniste più intriganti in campo quanto sexy fuori: Vitalia Diatchenko infiamma i fan con foto da pin up sul suo profilo Instagram

La tennista Vitalia Diatchenko si mostra sensuale sui social: i fan sono sempre più colpiti dallo stile della 32enne russa, che nel recente passato ha avuto modo anche di polemizzare per via del suo status, sottolineando come la sua nazionalità la stia fortemente penalizzando in questo periodo.

Un momento di relax in mezzo a tanta incertezza. Vitalia Diatchenko non vive di certo il miglior momento della sua carriera: il conflitto tra Russia e Ucraina non l’ha di certo aiutata e l’ha portata a qualche ‘penalizzazione’ di troppo in giro per il mondo. Gioca senza bandiera, ma spesso con problemi di visto e quant’altro è stata costretta a incredibili sacrifici solo per poter disputare un torneo.

Messi da parte i nervosismi, è anche giunto il tempo per regalare qualche scatto ai fan mostrando così il suo sorriso e soprattutto un fisico che, a 32 anni, sembra davvero quello di una teenager.

Diatchenko, le sue foto sexy per i fan

Vitalia Diatchenko nel corso della sua carriera ha conquistato circa un milione e 700mila dollari di premi, vincendo 378 gare e perdendone 218, con il punto debole nei campi in erba dove più o meno vittorie e sconfitte si equivalgono. Dal 2007 la sua carriera è stata un crescendo e poteva anche insidiare le campionissime con un po’ di fortuna in più. Lo sanno bene anche i suoi fan e, a proposito di numeri, sono 73mila circa quelli che hanno notato gli ultimi scatti su Instagram.

Gonnellino alla moda e sguardo ammaliante per la Diatchenko, non nuova a foto glamour per i brand. La seconda carriera della tennista infatti è sempre più rivolta verso la moda, l’abbigliamento e il mondo fashion, dove poter mostrare il fisico sinuoso e il suo corpo, anche per riscattare qualche delusione di troppo nel mondo del tennis.

In questo 2023 ha disputato 13 incontri con sette gare vinte e sei perse, media non troppo eccezionale e che dovrà essere ripresa quanto prima. I fan però aspettano con calma di rivederla in campo con la racchetta in mano e probabilmente preferiscono seguirla sui social con queste foto. Il grande dubbio è se ora anche Vitalia Diatchenko, dopo gli ultimi mesi turbolenti, non preferisca rimanere con il telefono in mano piuttosto che lottare colpo su colpo sul terreno di gioco.