Alonso torna alla Ferrari: ipotesi clamorosa

Fernando Alonso in Ferrari: un eventuale ritorno clamoroso per la scuderia di Maranello che cerca di salvare la stagione 2023 ripescando dal passato

Un flashback di dieci anni fa potrebbe essere quello decisivo per la ripresa della Rossa, è un’ipotesi clamorosa quella che sta partendo da Maranello per riportare lo spagnolo in Ferrari, andando così ad occupare una posizione di rilievo.

Il rilancio di Fernando Alonso è una delle note positive di questo inizio di stagione. Il pilota dell’Aston Martin sta dimostrando come le motivazioni possono spingere anche chi ha superato i quarant’anni ad essere determinante. La passione poi è il motore che alimenta i suoi sogni.

Cerca la vittoria numero 33 e potrebbe farlo anche altrove. L’Aston Martin ha dimostrato di essere competitiva, ma vincere in Ferrari avrebbe un altro gusto e potrebbe rappresentare per l’Alonso l’ennesima sfida di una carriera vissuta sempre al massimo.

Alonso in Ferrari, emergono i dettagli

L’ipotesi sta prendendo piede proprio nel weekend dove si doveva correre, ma il dramma vissuto dall’Emilia Romagna ha impedito il Gran Premio d’Imola. Squadre ai box e piloti che pensano anche al loro futuro.

A tal proposito un cambio di scuderia sarebbe già clamoroso: la Ferrari vorrebbe subito ottenere un pilota dalla resa massima. Alonso in Ferrari per Sainz: la scuderia di Maranello potrebbe approfittare proprio di questi giorni di stallo per ponderare un’eventuale affare.

Sarebbe una bocciatura per Carlos Sainz, ritenuto poco “cattivo” dalla scuderia e i risultati stanno confermando questa teoria. Lo spagnolo è entrato nel classico imbuto dei secondi piloti, un ruolo che in Ferrari ha un altro significato. Da Irvine a Barrichello, passando per Massa e altri ancora, sembra che il secondo pilota in rosso non possa essere in grado di sviluppare una propria potenza e autonomia, dovendo dipendere per tutto dalla scuderia. Qualcosa che alla lunga porta solo risultati di ripiego, così Sainz potrebbe essere silurato per far posto ad Alonso.

Fernando Alonso in Ferrari sarebbe di certo un’operazione clamorosa: non se ne farebbe una questione economica, considerando come all’Aston Martin il suo ingaggio sia di cinque milioni di euro. Si aspetterà ancora qualche Gran Premio, poi si valuterà il tutto, se portare lo spagnolo direttamente in Ferrari da quest’estate o chiudere direttamente per il 2024. Il mercato dei piloti continua a tenere banco, Sainz via dalla Ferrari dopo tre stagioni sarebbe già un motivo di discussione nel circus.