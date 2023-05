Clamoroso Berrettini, tifosi increduli: è arrivato l’annuncio

Il tennis italiano ed uno dei suoi protagonisti sono alle prese con l’ennesima pesante tegola. Tifosi increduli

Negli ultimi anni il tennista romano Matteo Berrettini è stato uno dei principali protagonisti del circuito. Per diverso tempo in Top Ten il forte azzurro, compagno della showgirl Melissa Satta, ha lottato su tutte le superfici.

Dalla terra fino all’amata erba dove Matteo è diventato il primo italiano nella storia a raggiungere la finale di Wimbledon. Numeri impensabili e in poco tempo l’azzurro è diventato idolo dei fan e delle fan nostrane. Questa stagione è andata invece in maniera molto diversa rispetto al previsto e l’azzurro ha avuto numerose problematiche e non da poco. In tanti si attendevano un rientro in Top Ten in breve tempo ma la situazione è molto più difficile del previsto: la relazione con Melissa e le varie pubblicità hanno poi facilitato la vita degli haters, subito pronti ad attaccare il nostro talento.

Diversi problemi, infortuni che hanno fermato la sua ascesa e che hanno portato l’azzurro fuori dai primi 20 al mondo. Nelle ultime ore l’attuale numero tre italiano ha effettuato l’ennesimo pesante annuncio, confermando quello che ormai era nell’aria. Matteo Berrettini non parteciperà al Roland Garros 2023, il secondo torneo del Grande Slam dell’anno e principale torneo su terra battuta. Una brutta notizia per l’azzurro e per tutti i tifosi italiani.

Berrettini, l’annuncio sui social: torna a Stoccarda

Attraverso uno scarno comunicato sui social e nello specifico in una Instagram Stories Matteo ha chiarito le sue condizioni ed ha spiegato che non potrà partecipare allo storico torneo francese. Ecco le sue parole: “Sto facendo progressi con la mia riabilitazione e non vedo l’ora di tornare a competere. Al momento non sono però pronto per il torneo di Parigi e cosi’ farò il mio ritorno sull’erba nel torneo di Stoccarda”.

Il torneo tedesco andrà in scena poco dopo Parigi, subito all’inizio della stagione sull’erba il prossimo 12 Giugno.

Nonostante una classifica deficitaria Matteo resta il tennista italiano più competitivo sull’erba e anche l’azzurro è consapevole del suo ottimo livello su questa superficie. Il vincitore del Queens farà di tutto per recuperare nelle prossime settimane e arrivare nelle migliori condizioni sull’erba di Londra. Intanto, dopo Rafael Nadal, il Roland Garros perde un altro dei protagonisti più attesi. Brutta tegola per il torneo. Nelle prossime settimane l’azzurro rischierà inoltre di calare ancora di più in classifica e partire con un basso numero come testa di serie nei tornei sull’erba.