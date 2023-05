Derby di Milano dopo la rescissione: è già in Italia

Il calciomercato di Milan ed Inter vicino ad una svolta per la prossima estate: ecco il colpo a costo zero

I campionati sono ad un passo dalla chiusura ed in tal senso l’interesse delle più grandi società d’Europa è già, non troppo segretamente, rivolto alla sessione estiva di calciomercato. In Serie A, a questo punto di vista, molto potrebbe mutare.

Soprattutto per Inter e Milan che stanno per avvicinarsi alle dovute riflessioni, al termine della stagione. I nerazzurri hanno un grande sogno nel cassetto: vincere la Champions League. La finale contro il Manchester City si avvicina a grandi passi e da questo punto di vista, gli inglesi sulla carta restano chiaramente favoriti. Ma gli uomini di Inzaghi, reduci da un grande cammino europeo, hanno tutta l’intenzione di arrivare fino in fondo. In ottica mercato la ‘Beneamata’ dirà ben presto addio a Milan Skriniar che, tra pochi mesi, sarà un nuovo calciatore del PSG.

Ma gli addii in casa Inter rischiano di riguardare anche altri big: de Vrij, pure lui a zero; Marcelo Brozovic, già vicino al Barcellona, pare non più necessario e potrebbe infine dire addio durante l’estate. Permangono, poi, diversi dubbi in attacco: da Dzeko a Lukaku, ci sarà da lavorare per capire chi rimarrà e chi andrà via. Per quanto riguarda i rossoneri, invece, dopo la rotonda vittoria sulla Sampdoria l’obiettivo stagionale rimane sempre lo stesso: qualificarsi per la prossima Champions League.

Firma gratis: il difensore vola a Milano

Ma intanto anche Paolo Maldini è ben attento alle occasioni che il mercato riserverà, visto che poco meno dell’intera rosa rossonera dovrebbe lasciare Milanello, per una vera e propria rivoluzione nei prossimi mesi. Ed in tal senso le strade del mercato milanista potrebbero ben presto incrociarsi con quelle di Beppe Marotta.

Un nome su tutti potrebbe accendere un inatteso derby di mercato già nelle prossime settimane. Il Barcellona ha intenzione di liberarsi di quello che, a conti fatti, viene considerato un assoluto esubero tra i tesserati della società blaugrana. Si tratta di Samuel Umtiti, reduce da un’ottima stagione in prestito con la maglia del Lecce e sotto contratto fino al 2026 con il club spagnolo. La dirigenza del Barcellona, pur di alleggerirsi dell’ingaggio del francese, è pronta a rescindere al contratto il centrale 29enne.

Il club pugliese sogna la permanenza del suo big ma, intanto, non è affatto escluso che Inter e Milan possano pensarci presentandosi con una proposta di ingaggio al classe ’93. Per Umtiti potrebbero aprirsi le porte di Milano, con il derby tra rossoneri e nerazzurri all’orizzonte.