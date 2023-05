Nuova squadra per Marquez: annuncio pazzesco

Il futuro di Marc Marquez sta trovando una svolta, un eventuale addio alla Honda muove decisamente il mercato dei piloti in Moto Gp

Il pilota spagnolo è in attesa di riscatto: i troppi infortuni e la poca aderenza della Honda lo stanno portando sempre più a una scelta radicale. Al netto dell’ennesima annata storta non vanno esclusi colpi di scena in merito ad un suo futuro altrove.

Marc Marquez non si è arreso, anzi rilancia le sue ambizioni. Il pilota spagnolo non vive una grande stagione, e per molti la sua stella si sta spegnendo, soprattutto se continuerà a rimanere in sella a una Honda che non sembra più puntare tanto sulle sue qualità.

Il corridore iberico forse aveva abituato sin troppo bene gli appassionati, vincendo sei titoli in sette stagioni nella Moto Gp con la Honda, diventando così il vero e proprio idolo della competizione subito dopo Valentino Rossi. È rimasto ancora in sella, ma ha bisogno di nuove motivazioni: ecco allora l’annuncio che spiazza direttamente la categoria.

Marquez in un nuovo team, c’è l’annuncio che cambia le cose

Muovere un pilota del genere non è di certo facile, tra ingaggio in pista e diritti di immagine non è un trasferimento da fare in poche ore. Serve tempo e pazienza, soprattutto considerando come ci voglia una piena sinergia tra tutte le parti in causa: chi avrà Marquez in sella di certo non lo farà per dargli un ruolo da comprimario. Come riporta Speedweek, è bloccato il suo trasferimento in una scuderia: la KTM non avrà Marquez, il messaggio è lampante.

Le voci su un abbinamento sono state smentite dal direttore della KTM, Pit Beirer, che è stato intervistato dal sito elvetico vicino al main sponsor della scuderia. “Al momento abbiamo sotto contratto quattro piloti molto forti. Per noi è un complimento l’accostamento che un campione come Marc Marquez si unisca alla KTM, ma questo attualmente non è un nostro problema”.

Un messaggio ai naviganti della Moto Gp, quindi, sulle possibilità pressoché remote di vedere Marquez in sella alla scuderia targata Red Bull. Le prestazioni di Fernandez, quarto a Le Mans, hanno blindato un po’ tutti i piloti, impedendo a Marquez di pensare all’approdo in KTM. Per altro, questa opzione era stata già smentita da Stefan Pierer, Ceo della scuderia che era stato ancora più netto nel suo giudizio: “L’arrivo di Marc Marquez è fuori discussione in KTM, perché in caso di sconfitta darebbero a noi la colpa, in caso di vittoria prenderebbe solo il pilota i meriti”.