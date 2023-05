Allegri al PSG col regalo: ecco il primo acquisto

Il futuro di Massimiliano Allegri potrebbe essere sulla panchina del PSG: spunta il primo grandissimo colpo

Settimane di grande attesa quelle che separano i top club di tutta Europa da una sessione di calciomercato che promette di essere tra le più frizzanti degli ultimi anni.

Chiaramente, in primissima fila vi sarà la Juventus che sta già studiando una vera e propria rivoluzione in vista della stagione che verrà. Perchè l’annata bianconera non può certamente considerarsi soddisfacente, con l’Europa League sfumata e la possibilità concreta di non prendere parte alle prossime coppe europee. Uno scenario tutto fuorchè improbabile e che potrebbe, alla fine, vedere Massimiliano Allegri lontano dalla ‘Vecchia Signora’. Arrivato a Torino per la sua seconda avventura nel maggio 2023, l’allenatore toscano potrebbe alla fine salutare la Juventus.

Nonostante le frasi di circostanza arrivate nelle scorse ore con le quali Allegri ha garantito la permanenza in bianconero, in realtà si starebbe facendo strada una clamorosa ipotesi per il prossimo anno. Ad Allegri, infatti, potrebbe tornare a pensare il PSG. Il contratto con il club di Torino lega il livornese fino al 30 giugno 2025 ma è chiaro che anche la Juventus, se avrà modo, non bloccherà di certo l’addio del ‘Conte Max’. E l’ipotesi che vede riaccendersi la pista francese può portare anche a possibilità importanti in sede di calciomercato.

Colpo top per Allegri: il PSG fa tremare la Juve

Perchè il Paris Saint Germain, dopo l’ennesima delusione in Champions League, vuole tornare ai vertici del calcio europeo. Per farlo, la campagna acquisti della società di Al-Khelaifi sarà certamente sontuosa, come quasi in ogni occasione possibile. Ed ecco quindi che potrebbe spuntare un duello per il primissimo colpo da consegnare ad Allegri a Parigi.

Se Allegri dovesse effettivamente salutare la Juventus per il PSG, allora sarebbe atteso al suo arrivo sotto la Tour Eiffel da un grande colpo in difesa. Tra le primissime richieste dell’attuale allenatore bianconero vi sarà la firma di un forte centrale difensivo. Ed i nomi caldi sarebbero essenzialmente due. Il primo è Gleison Bremer, che il ‘Conte Max’ ha voluto alla Juventus un anno fa e che adesso sarebbe felice di riabbracciare anche in Ligue 1. Il brasiliano è costato intorno ai 40 milioni e con una proposta anche leggermente superiore, la Juventus potrebbe pensare alla cessione. Ma non è il solo.

Perchè oltre all’ex Torino Allegri punterebbe anche un nome che la Juve ha cercato a lungo, sin dai tempi di Napoli. Parliamo di Kalidou Koulibaly, adesso al Chelsea in una situazione societaria e amministrativa decisamente complicata. L’ex centrale azzurro potrebbe gradire il passaggio al PSG, dopo un’annata davvero difficile con la maglia dei ‘Blues’. Il PSG è quindi pronto a fare sul serio: con Allegri alla guida dei francesi, uno tra Bremer e Koulibaly potrebbe finire alla corte dell’allenatore toscano.