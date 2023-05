Sinner, altra batosta dopo la delusione agli Internazionali: questa non ci voleva

Altra brutta batosta in arrivo per Jannik Sinner dopo la sconfitta rimediata agli Internazionali d’Italia per mano di Cerundolo

Il miglior tennista italiano si è arreso all’argentino in tre set negli ottavi di finale del torneo di Roma. Non il modo perfetto per avvicinarsi al Roland Garros, considerando anche questa brutta notizia in arrivo.

Una grandissima delusione ha colpito Jannik Sinner e il tennis italiano per l’andamento degli ultimi Internazionali di Tennis. Si perché il nostro portacolori poteva essere uno dei favoriti per la vittoria finale del torneo. Medvedev e Rune, che hanno dato vita ad una bellissima finale, potevano essere alla portata del 21enne di San Candido, purtroppo caduto invece all’altezza degli ottavi di finale.

Decisivo per Sinner il match contro Francisco Cerundolo, buon giocatore su terra rossa ma non all’altezza dell’altoatesino. Il Foro Italico aspettava un’altra grande impresa, dopo quelle messe in mostra a Indian Wells (semifinale) e Miami (finale). Purtroppo per Jannik, invece, nonostante l’aver preparato al meglio dal punto di vista fisico l’evento in casa, non c’è stato nulla da fare.

Il numero 7 del mondo si era ritirato da Barcellona (match contro Musetti non disputato) e aveva deciso di non prender parte nemmeno al Master 1000 di Madrid.

Sinner, periodo no dopo la sconfitta a Roma: rischia di perdere una posizione nella classifica ATP

Ora al di là della sconfitta con Cerundolo, c’è il rischio di andare incontro ad un’altra brutta notizia per Sinner. Si perchè in classifica ATP, alle sue spalle, incombe l’americano Taylor Fritz. Il pericolo è quello di perdere una posizione in graduatoria mondiale, qualora il californiano riuscisse ad arrivare in finale nel torneo di Ginevra, che si sta disputando in questa settimana.

Una beffa visti i pochi punti che separano i due, in vista poi dell’approdo al Roland Garros. Sinner è a quota 3435 punti, mentre Fritz si trova a quota 3390. Considerando che è la testa di serie numero 2 in Svizzera potrebbe non essere così utpolico ritrovarselo in fondo al torneo.

Nel frattempo Jannik si è spostato a Montecarlo per iniziare la preparazione per lo Slam di Parigi. Un mini ritiro per accrescere la condizione fisica e migliorare la confidenza sulla terra battura. Il secondo Major dell’anno inizierà domenica prossima e dovrà rappresentare una sorta di riscatto per lui. Ricordiamo che sul Philippe Chatrier raggiunse per la prima volta un quarto di finale Slam, nel 2020, quando venne battuto da Rafa Nadal. Speriamo sia di buon auspicio.