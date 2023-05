Tennis, scoppia un altro grave scandalo: “Doping”

Nel mondo del tennis scoppia un altro grave scandalo: tiene banco un caso doping, tanto da avere sorpreso i tanti appassionati di questo sport

Ad essere stata trovata positiva è stata una delle tenniste principali del circuito femminile di tennis, sulla quale sono emerse nuove notizie nelle ultime ore. La situazione si fa incresciosa: ecco quanto tempo rischia di rimanere ferma dall’attività agonistica.

Si parla ancora una volta di Simona Halep, la quale è ferma dallo scorso agosto al termine dell’incontro degli Us Open, ultimo torneo del Grande Slam stagionale. A New York era stata trovata positiva ad un controllo antidoping, in quanto le era stato rintracciato l’uso del Roxadustat, farmaco espressamente vietato.

Motivo per il quale è stata sospesa dal mese di ottobre, e da allora non è ancora rientrata, ma la tennista rumena in questi mesi ha voluto chiarire la situazione per potersi difendere. A dispetto di tutto ciò una nuova ombra è giunta negli ultimi giorni, tanto da complicare il suo rientro e peggiorare la sua posizione.

Scandalo Halep nel tennis: accusa di doping

Tra le grandi protagoniste dell’ultimo periodo, Simona Halep nel corso della sua carriera ha ottenuto diverse affermazioni, tra cui ben 24 tornei del circuito Wta, tra cui il Roland Garros nel 2018 e Wimbledon l’anno seguente.

Diventata una vera e propria icona in Romania, aveva chiuso il 2017 ed il 2018 da numero uno del mondo, prima del proprio Paese a riuscire in tale impresa. Nel 2022 aveva registrato diversi alti e bassi, ma la semifinale colta a Wimbledon ed il successo nel torneo 1000 di Toronto avevano rilanciato le proprie ambizioni, poi è però arrivata la tegola, tanto da rischiare di rimanere ferma ancora più a lungo se le accuse mosse venissero confermate.

Ancora out dalla fine della scorsa stagione, è giunta nei suoi confronti un’altra grave accusa: riguardo alla nota tennista si sarebbero infatti riscontrate delle irregolarità sul passaporto biologico, elemento fondamentale per rintracciare gli sportivi su dove si trovano e sui singoli valori di sangue riscontrati tramite specifici indicatori.

Arrivata la notizia, ci ha pensato la stessa Simona Halep a ribattere circa la situazione venutasi a creare nei suoi confronti, difendendo la sua posizione e lanciando a sua volta pesanti accuse, ecco quali sono state a tal proposito le sue parole: “Io non ho mai preso certe sostanze, sono stata contaminata. Mi sento debole di fronte a tali molestie e sono sempre stata contraria ad imbrogliare”. Sulla vicenda seguiranno sviluppi nelle prossime settimane.