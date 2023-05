“Non ho dormito”, retroscena sconcertante su Valentino Rossi: cos’è successo

Emerge un retroscena sconcertante su Valentino Rossi. Coinvolto un altro grande pilota: cosa è successo tra i due.

C’eravamo tanto amati. Che Valentino Rossi sia stato coinvolto, nel corso della sua carriera, in numerosi problemi con piloti di sia esperti che meno esperti è risaputo. Tutti ricordiamo alcune delle sue grandi rivalità, quelle che hanno fatto la storia del Motomondiale, da Biaggi a Stoner, passando per Sete Gibernau. A distanza di due anni dal suo ritiro, però, emerge un’incredibile retroscena che mette in dubbio anche il suo rapporto con un altro grande campione del passato e del presente.

Passa il tempo, ma il Motomondiale ha ancora bisogno di un personaggio unico, carismatico, vincente, irriverente come Valentino Rossi per attirare mediaticamente il pubblico. È innegabile il fatto che il ritiro del Dottore sia stato un colpo duro da digerire per l’intero circus, nonostante negli ultimi anni il grande Vale non avesse propriamente brillato.

Sembra incredibile, ma andando a guardare l’albo d’oro si nota infatti che Rossi il suo ultimo Mondiale lo ha vinto nel 2009. Da allora, per tre stagioni consecutive, dal 2014 al 2016, ci è andato vicino, ma senza ottenere più alcuna vittoria del titolo. E nelle ultime annate era addirittura caduto in un baratro.

Dopo il buon terzo posto del 2018, aveva chiuso la stagione successiva al settimo, quella del maledetto 2020 al 15esimo e l’ultima, prima del ritiro, al 18esimo posto, con un ottavo posto come miglior piazzamento in gara nel GP dell’Austria. Un finale malinconico per una carriera leggendaria.

Eppure, ancora oggi i piloti della MotoGP non possono fare a meno di confrontarsi con lui, con la sua ombra e il suo ricordo, ed è per questo che negli ultimi giorni un campione ancora in attività ha voluto svelare un retroscena sul suo rapporto con il Dottore. E le sue parole hanno lasciato i tifosi senza a bocca aperta.

Valentino Rossi, rapporti tesi con un pilota? La confessione a distanza di anni

Tra i tanti avversari, più o meno leali, con cui Valentino ha dovuto confrontarsi nel corso della sua carriera, sono pochi quelli della ‘new generation’, i piloti giovani arrivati a gareggiare con lui in un momento in cui la sua stella aveva iniziato a brillare di meno.

Su tutti Marc Marquez, che fin dalle sue prime gare in MotoGP era stato etichettato dalla stampa come il suo erede, e quindi naturalmente anche il suo più acerrimo rivale. Ma nessuno avrebbe immaginato un suo problema con Maverick Viñales, ed è per questo che la sua confessione ha lasciato davvero senza parole.

I rapporti, tra il fuoriclasse di Tavullia e il pilota spagnolo, non sono mai stati tesi all’apparenza. Anzi, i due hanno gareggiato per diversi anni nella stessa scuderia, dividendo tante avventure sia in pista che fuori. Solo oggi, però, in un’intervista al podcast di Lluis Zuniga, il centauro dell’Aprilia ha voluto svelare un retroscena sul suo rapporto con Rossi. Un uomo in grado di togliergli addirittura il sonno.

Parlando del 2017, uno degli anni più duri della sua carriera, Maverick ha svelato infatti che in una gara a Le Mans riuscì incredibilmente a battere Valentino, a piazzarsi davanti a lui (complice il ritiro del Dottore al ventisettesimo giro), e per lui fu una soddisfazione incredibile: “Quella sera non ho chiuso occhio, Vale era il mio idolo“.

Parole che dimostrano quanto Rossi, anche negli anni meno brillanti della sua carriera, fosse considerato da tutti i piloti come una sorta di totem, l’esempio a cui guardare e magari da battere. Senza mai dimenticare il rispetto che si deve alle leggende.