Federica Masolin è sempre un gradino più in alto: outfit da pole position

Giornalista di Sky, Federica Masolin è ormai la vera regina della Formula 1 con la ragazza che è molto apprezzata anche per la sua bellezza.

Federica Masolin aspetta di tornare in pista con la Formula 1 in occasione di uno dei Gran Premi più attesi di tutta la stagione, quello di Monaco.

La ragazza classe 1985, da molti anni nella formazione di Sky, si occupa ormai da tempo della Formula 1 conducendo a volte dallo studio, a volte dalla pista i programmi relativi alle corse. Molto apprezzata per la sua competenza, non passa di certo inosservata la sua bellezza con la Masolin che è spesso salutata anche dai tifosi con striscioni e cartelloni in occasione del GP di Monza. Ora sarà la volta del GP di Monaco che, oltre alla gara, dà un tocco di glamour a tutto il circus.

Formula 1, la Masolin stende tutti: che outfit

Considerata una delle giornaliste sportive più belle e preparate in Italia, Federica Masolin ha lasciato senza parole i suoi fan con un ultimo scatto pubblicato tramite le stories di Instagram.

Il prossimo appuntamento lavorativo della bella Federica è quello relativo al GP di Monaco di F1 anche se lo scatto pubblicato è inerente alla finale di Coppa Italia tra Fiorentina ed Inter, conquistata dai nerazzurri grazie alla doppietta di Lautaro Martinez. La foto pubblicata vede la ragazza con un completo nero con giacca aperta che è stato molto apprezzato dai followers della ragazza. Un successo social che ha portato la Masolin ad avere 684 mila seguaci.

Dopo la piccola parentesi riguardante il mondo del calcio sarà la volta di rituffarsi completamente in quella che è la sua passione lavorativa da anni, la Formula 1. Dopo il weekend saltato per via del maltempo in Emilia-Romagna, il campionato mondiale è atteso alla tappa di Monaco con la Masolin che sarà, insieme alla sua collega Mara Sangiorgio, in pista per regalare agli appassionati tutte le emozioni riguardanti la corsa di casa di Charles Leclerc.

Proprio il pilota monegasco è atteso da una gara di riscatto domenica considerato l’inizio zoppicante in questo mondiale. Il classe 1997 della Ferrari è chiamato anche a centrare il primo podio della carriera nel Gran Premio di Montecarlo dove per sfortuna o errori di scuderia, non è mai riuscito a chiudere una corsa tra i primi tre. Un ‘cavallino rampante’ che deve invertire la tendenza quanto prima se vuole puntare al secondo posto in questo mondiale con il primo che sembra saldo nelle mani della Red Bull.