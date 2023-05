Charles Leclerc sorprende tutti: con lei non passa inosservato

By

Un weekend speciale per Charles Leclerc quello del GP di Monaco che il pilota della Ferrari vuole onorare al meglio.

Tutto per il GP di Montecarlo, uno degli eventi più attesi del Mondiale di Formula 1 che, come di consueto, si correrà a fine maggio sullo storico tracciato del Principato.

Un “non Gran Premio”, questa una delle definizioni storiche di questo evento che si contraddistingue per la difficoltà nei sorpassi e le possibili sospensioni dovute agli incidenti che possono rendere la Gara ancora più imprevedibile del previsto.

Non c’è stato un campione di Formula 1 che non abbia vinto a Montecarlo, un trionfo da esibire con orgoglio nel proprio palmares. Schumacher, Senna, Prost, Vettel, Hamilton, Verstappen, solo per citare gli ultimi campioni della classe regina del Motorsport, hanno scritto almeno una volta il loro nome nell’albo d’oro del GP monegasco.

Chi spera di farlo per la prima volta è Charles Leclerc che, a Monaco, corre in casa essendo nato nel Principato dove tuttora risiede. Il pilota della Ferrari conosce come nessun altro il tracciato e vuole provare a regalare una soddisfazione al pubblico di casa, in primis al Principe Alberto suo grande sostenitore.

Leclerc al GP di Monaco con una grande novità

Le ultime due edizioni del GP monegasco sono state tutt’altro che soddisfacenti per Charles. Nel 2021, dopo la pole position, un guasto emerso durante il giro di ricognizione lo ha costretto al ritiro anticipato. Lo scorso anno, invece, un errore di strategia al box ha compromesso le sue chance di primato.

Ora Leclerc ci riprova e lo farà con una grande novità nell’abitacolo della sua Ferrari. Charles, infatti, gareggerà nel weekend monegasco con una nuova tuta. Per una gara, il pilota Ferrari abbandonerà l’uniforme interamente rossa per indossarne un’altra bianco rossa, colori che richiamano la bandiera di Monaco, presenti oltreché sulla tuta anche su casco e scarpe.

Un omaggio alla sua terra d’origine per Leclerc. E’ stata la stessa Ferrari a informare i fan del cambio di casacca di Charles con un post su Twitter nel quale è stato svelato in anteprima il nuovo look del pilota.

Sarà ovviamente un cambiamento solo momentaneo. Già a partire dal prossimo GP, in programma a Barcellona domenica prossima, Leclerc tornerà al Rosso Ferrari, colore che il pilota punta a indossare anche nelle stagioni avvenire nonostante i rumors sul possibile approdo di Hamilton a Maranello e un contratto in scadenza non ancora rinnovato.