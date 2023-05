Inarrestabile Inter: è una squadra formato Champions

La miglior versione dell’Inter nel momento più importante e delicato della stagione. Dopo la vittoria della Coppa Italia, i nerazzurri battono in casa anche l’Atalanta ed elimina qualsiasi dubbio sulla qualificazione alla prossima Champions League. Il 3-2 finale è la vittoria convincente con la quale la squadra di Inzaghi comincia positivamente alla finale contro il Manchester City.

INTER, LA CHAMPIONS COME CURA

I nerazzurri hanno mostrato grande concentrazione e trame offensive efficaci segnando un gol in più rispetto agli avversari. Nell’ultimo mese e mezzo l’Inter, dalla sconfitta con il Monza, ha cambiato passo recuperando l’efficienza offensiva, vero e proprio difetto dei nerazzurri. Uno dei grandi problemi della formazione di Inzaghi era proprio la finalizzazione. Nelle settimane dei risultati negativi con Monza, Salernitana, e Juventus, il grande problema di Inzaghi & co. era proprio la finalizzazione. Memorabili gli errori proprio Romelu Lukaku sotto porta contro Fiorentina e Salernitana, il periodo di difficoltà anche per Lautaro e Dzeko. Insomma, tanti ingredienti di un periodo molto difficile. La Champions League, i turni con Porto e Benfica hanno funzionato da cura per la squadra milanese che si è ritrovata.

ATTACCO E LUKAKU RITROVATO

Ieri è arrivata l’ennesima conferma dunque: l’attacco dell’Inter è definitivamente tornato. Un “ritorno” non casuale, la squadra di Inzaghi ha ricominciato a segnare quando tutti i giocatori del reparto offensivo hanno riacquisito fiducia. Big Rom è stata la miccia dell’attacco nerazzurro. Dopo il gol contro il Benfica nella gara d’andata, il belga ha ritrovato la vena realizzativa, trascinando Lautaro un po’ appannato dopo un inizio di 2023 “da Campione del Mondo”. Successivamente è arrivata anche la ripresa di Edin Dzeko, autore di un gol fondamentale contro il Milan nell’euroderby.

L’attacco dei nerazzurri è la sicurezza di Simone Inzaghi. Indicato come il reparto offensivo migliore del campionato, l’Inter ha faticato tutto l’anno a trovare continuità anche a causa delle difficoltà dell’attacco. Ora anche se la difesa non ha ritrovato la solidità dei tempi migliori, la prolificità dell’Inter risolve ogni problema. La squadra di nerazzurra è pronta così ad affrontare l’avvicinamento alla finale di Champions League, dove parte sfavorita ma in una sfida secca e con questa abilità nel trovare il gol tutto è possibile.