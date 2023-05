Monaco ai piedi della Masolin, è lei la regina del GP

Federica Masolin è sempre più la regina della Formula 1, anche le ultime foto che arrivano dal weekend di Monaco lo confermano pienamente

La giornalista di Sky Sport ha sempre più consensi dal pubblico: Federica Masolin è un volto ormai che sa ammaliare e informare con qualità gli appassionati dei motori, raggiungendo sempre più la vetta di gradimento all’interno dei paddock.

Il campionato di Formula 1 dopo i primi mesi di corse sta confermando due aspetti che sembravano scontati, ma non lo sono affatto. Il primo riguarda la competitività della Red Bull: il team campione del mondo può bissare il successo tra i costruttori, Max Verstappen è già lanciato verso un altro titolo personale.

Uscendo dalle autovetture, invece, il pubblico italiano è sempre più estasiato da Federica Masolin, che esalta il binomio tra donne e motori. Una giornalista competente, appassionata e che incanta nel mondo della Formula 1 per un fascino entusiasmante ed efficace. Crescono sempre più i suoi fan, ed anche a Monaco ha lasciato tracce della sua bellezza.

Federica Masolin, il sorriso incanta i fan della Formula 1

Federica Masolin è abituata a un giro del mondo globale per seguire i week end di gare e non solo, insieme al fido Davide Valsecchi che, pur accompagnandola nel commento tecnico, non manca mai di punzecchiarla e di fare emergere il suo lato caratteriale. La stupenda giornalista si dimostra così in tutte le sue qualità, una donna spiritosa ma allo stesso tempo affascinante: l’ultimo scatto a Monaco ne mette un risalto un sorriso incredibile.

I fan sono sempre più rapiti dalla sua bellezza, su Instagram sta arrivando a 700 mila seguaci e non si fermerà sicuramente a questi numeri. Indubbia la capacità della presentatrice di coniugare al meglio sia la professione giornalistica che il seguito sui social.

La Masolin è sempre più competente nel mondo della Formula 1, un dato oggettivo riscontrato anche seguendo il difficile Gran Premio di Monaco, non il massimo sul fronte dello spettacolo.

Il rimpianto dei fan è di non aver visto all’opera la bella giornalista e Mara Sangiorgi al Gran Premio di Imola, rinviato per il maltempo che ha colpito tutta l’Emilia Romagna con disastri un po’ su tutta la regione. Era uno dei due gp di casa a cui teneva molto, era già arrivata in largo anticipo per prepararlo al meglio.

In questo caso, tutto rinviato alla prossima stagione e con un grande augurio di pronta ripresa alla regione che è stata martoriata dalla pioggia. Intanto i fan hanno potuto apprezzarla su Instagram di recente con lo scatto da Monaco che ha conquistato tutti con un sorriso disarmante.