Paola Egonu in tiro per Marco Mengoni: l’ultima foto fa il pieno di like

Paola Egonu è protagonista sui social, svelando così la sua passione musicale per Marco Mengoni condivisa anche con altri colleghi pallavolisti

La schiacciatrice Paola Egonu è tornata in Italia: nella prossima stagione giocherà con la Vero Monza e vorrà essere nuovamente protagonista in Nazionale. Intanto sale in cattedra questa nuova amicizia con il cantante vincitore dell’ultimo festival di Sanremo.

Paola Egonu vive un grande momento, i trionfi in Turchia sono stati importanti e l’hanno decisamente riportata all’attenzione della pallavolo italiana. È stata nuovamente convocata dal ct Davide Mazzanti, accantonando al momento le polemiche sul razzismo. Inoltre ha trovato un ingaggio in Superlega, puntando così a diventare la nuova leader del Monza, alla ricerca del suo primo scudetto.

Nel privato, invece, continua a entusiasmare i fan, che la seguono con grande affetto e ne apprezzano anche la bellezza fuori dal parquet. Un look deciso ed elegante per lei, protagonista come spettatrice dell’ultimo spettacolo di Marco Mengoni.

Enogu da Mengoni, il look è quello giusto

Da Milano ecco emergere la pallavolista, che ha seguito l’ultimo concerto del Mengoni Tour, destinato a fare il sold out nelle principali piazze italiane. La tappa meneghina ha registrato la presenza di Paola Egonu, una fan che si è avvicinata anche in punta di piedi al cantante italiano, sempre più protagonista della musica leggera italiana. Anche Mengoni è rimasto estasiato dal look della schiacciatrice: un abito nero che lascia intravedere tutta la bellezza di Paola Egonu.

La femminilità della pallavolista emerge per la gioia dei fan, che hanno sempre un particolare affetto per lei dentro e fuori dal parquet di gioco. Ha accompagnato le ultime foto sul suo profilo Instagram con un messaggio di gioia e in una di queste è anche in ottima compagnia. È riuscita a fare una foto proprio con Marco Mengoni, accompagnata da tre colleghi del mondo della pallavolo come Giuditta Lualdi, Matteo Piano e Luca Vettori.

È una storica amicizia quella con la Luardi, co-fondatrice di Busto Arstizio e in campo ancora da centrale in Nazionale. La passione per la musica poi la porta a condividere momenti di spensieratezza, seguire un concerto di Mengoni in questo momento è un privilegio non da pochi.

Tra una canzone e l’altra, ora è tempo di pensare alle vacanze estive per poi tornare a prepararsi in campo. La Nazionale e il campionato italiano attendono una Paola Egonu in piena forma e pronta a prendersi la scena a suon di schiacciate decisive.