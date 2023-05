Maria Sharapova, trasparenze divine: il trucco c’è ma non si vede

La ‘Tigre siberiana’ non smette di incantare grazie alla sua bellezza: impossibile resistere al suo fascino

Diffidate dalle imitazioni. O meglio, godetene pure, per carità, ma senza mai dimenticare che senza di lei forse non ci sarebbe stato tutto questo. Maria Sharapova, la cui carriera nel mondo del tennis non ha certo bisogno di troppe presentazioni, è sempre stata una pioniera. Fu la prima a sfidare sullo stesso campo della potenza dei colpi e della grinta Serena Williams. E fu la prima ad intuire che dal mondo della moda, delle pubblicità – ma anche delle fondazioni benefiche – avrebbe potuto aumentare la sua popolarità. E anche le sue entrate economiche.

Nata e cresciuta in un’epoca in cui ancora i social media non esistevano così come li conosciamo oggi, la bella Maria ha fatto da apripista ad una serie di tenniste che poi hanno seguito le sue orme. Magari non come successi sul rettangolo di gioco, visto che può vantare qualcosa come 5 Major vinti, oltre che 36 tornei in singolare e lo scettro di numero uno del ranking WTA, raggiunto nell’agosto del 2005.

Quando ancora calcavano le scene i pezzi grossi del tennis femminile. La russa ha dato indubbiamente il ‘la’ ad un nuovo modo di porsi fuori dal campo. Una maniera che forse avrebbe comunqu preso il largo negli anni a venire, ma che lei ha anticipato. Risultando ancora, a 46 anni e da mamma, la regina assoluta dei social e non solo.

Maria Sharapova, la classe non è acqua: i fan apprezzano

C’è chi ha bisogno di svestirsi, di spogliarsi, di mettere in evidenza le forme di cui Madre Natura l’ha dotata, per risultare accattivanti sui social. Per strappare qualche migliaio di followers in più. C’è chi ha la fortuna di avere dalla sua un’età che consente anche di esibire una certa forma fisica, data dalla corrente attività tennistica, magari anche già abbandonata a favore della carriera di fotomodella, di testimonial, di idolo sulla piattaforma OnlyFans. Lei no, Maria non ha bisogno di tutto questo.

Coi suoi 5 milioni di seguaci su Instagram, la russa guarda tutti dall’alto. Postando momenti di vita privata (da sola, in compagnia del fidanzato o di qualche leggenda come John McEnroe) o mentre si allena. Nient’altro. Nulla di eccessivo, niente di particolarmente eclatante. Perchè basta la sua figura a renderla degna dell’ammirazione universale.

Ecco che allora un semplice selfie, che la ritrae a tre quarti vestita con un maglia che nulla scopre e nulla fa vedere, Maria appare come sempre angelica, con la sola aggiunta di un rossetto rosso fuoco che le evidenzia la bocca e di un trucco agli occhi che ne risalta lo sguardo.

Il fascino è quello solito, la bellezza nemmeno si commenta: l’ex campionessa ha ancora una volta sbaragliato la concorrenza. Le nuove leve, le ‘rivali’, sono ancora una volta costrette ad inseguirla.