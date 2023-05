Ribaltone in panchina: Tuchel sbarca in Serie A

Thomas Tuchel è pronto a lasciare il Bayern Monaco ed approdare in Serie A: che ribaltone, ecco chi può allenare

In una stagione da dimenticare, il Bayern Monaco è riuscito a laurearsi Campione di Germania per l’11ma volta consecutiva. Un dominio assoluto, sebbene quest’anno sia stato davvero vicino ad abdicare.

È successo tutto negli ultimi minuti di gioco dell’ultima giornata di campionato, colpa di un harakiri del Borussia Dortmund; ai gialloneri bastava un successo contro il Mainz 11mo ed invece al Signal Iduna Park è andato in cena un vero e proprio dramma sportivo, con il punteggio di 2-2 come risultato finale.

Ed un gol di Musiala all’88’ nella sfida del Bayern contro il Colonia ha regalato il titolo più sofferto degli ultimi anni ai bavaresi. Tuchel è quindi riuscito a portare a termine l’obiettivo, anche se in Champions – competizione sempre molto sentita dai bavaresi – sia uscito ai quarti per mano del Manchester City finalista.

L’ex tecnico del Chelsea è subentrato a stagione in corso a Julian Nagelsmann, esonerato lo scorso marzo quando i bavaresi erano primi in campionato ed in corsa per la Champions. Un addio a sorpresa, dovuto dall’ostracismo nei confronti del tecnico di alcuni giocatori ed alcune idee in campo non condivise dalla società.

Tuchel a Napoli: l’ipotesi clamorosa

A Monaco, però, è già pronto un nuovo ribaltone. Appena vinto il campionato, infatti, sono andati via Oliver Kahn e Salihamidzic, due dirigenti di lungo corso del Bayern che potrebbero aver dato il via ad un terremoto più profondo.

Anche Tuchel, infatti, sarebbe pronto a seguirli lasciando l’incarico di tecnico del Bayern Monaco. D’altronde l’allenatore tedesco era stato voluto fortemente in Baviera proprio dai due dirigenti.

Per Tuchel, peraltro, potrebbe profilarsi un’avventura in Italia. Il Napoli ha infatti messo gli occhi su di lui per il dopo Spalletti. Al momento Luis Enrique è il favorito dal patron De Laurentiis, ma il tedesco è di certo un profilo internazionale di grande caratura.

Ha allenato il PSG ed il Chelsea e proprio con i londinesi ha conquistato la Champions League. Un palmares, insomma, di spessore che potrebbe indurre il patron azzurro a fare un tentativo. Tuchel a Napoli sarebbe davvero un colpo ad effetto che, al contempo, confermerebbe la volontà degli azzurri di competere ad alti livelli non solo in Italia, ma anche in Europa.

Al momento, però, siamo solo nel campo delle ipotesi: di concreto, infatti, c’è l’interessamento degli azzurri nei confronti di Luis Enrique, che resta complesso, e, in alternativa, a Vincenzo Italiano della Fiorentina.