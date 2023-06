Conte di nuovo in Italia, tutti i dettagli dell’affare: dove allenerà

Antonio Conte è pronto a tornare ad allenare in Serie A: ci pensa concretamente una big del nostro campionato.

Antonio Conte sta per tornare in Serie A. Le voci sul futuro del tecnico salentino, ormai ex Tottenham, si fanno sempre più insistenti. Complici le tante panchine delle big italiane già saltate, o in bilico, il suo nome è tornato a essere uno dei più caldi per il ritorno in Italia nella prossima stagione. Un ritorno che l’ex Inter gradirebbe, a patto di poter arrivare su una panchina in grado di stuzzicarlo economicamente e non solo. E in questo momento la tentazione più grande arriverebbe dall’ipotesi di un clamoroso ritorno.

Negli scorsi giorni il suo nome era stato accostato con insistenza a diverse panchine. Per molti era il candidato numero uno e ideale sostituto di Luciano Spalletti a Napoli. Per questioni tecniche, tattiche e di natura economica, però, questa ipotesi sembra essere caduta nel vuoto. Qualcun altro lo vorrebbe come principale candidato alla panchina della Roma in caso di addio di Mourinho, ma anche questa ipotesi al momento è molto complicata, considerando che il futuro dello stesso Special One non è ancora stato deciso.

Fino a pochi mesi fa si vociferava con insistenza di un suo ritorno a Milano, sponda rossonera. Il Milan, però, dopo aver ottenuto la qualificazione in Champions, sembrerebbe aver deciso di dare ancora fiducia a Pioli. Anche questa pista, quindi, è ormai venuta meno. Tra le tante ipotesi fatte, ne resta però ancora in piedi una davvero clamorosa. Un’ipotesi che porterebbe al più rumoroso dei ritorni.

Conte torna in Serie A e si siede sulla sua vecchia panchina: i dettagli

Siamo ancora lontani dall’ufficialità, considerando anche la situazione in continuo divenire a livello societario. Tutto però fa pensare che il tecnico salentino possa non solo tornare in Serie A, ma sedersi nuovamente anche su una panchina che ha già avuto in passato, con risultati peraltro eccellenti. E non si tratta di quella dell’Inter che, salvo sorprese, dovrebbe rimanere di ‘proprietà’ di Simone Inzaghi.

Nelle ultime ore si sta facendo strada l’ipotesi di un Conte-bis alla Juventus. E sarebbe una soluzione davvero clamorosa. Dopo aver messo la parola fine alle questioni giudiziarie con il criticatissimo patteggiamento, la Vecchia Signora sta pianificando il futuro. In attesa di poter accogliere Giuntoli, in uscita dal Napoli, deve risolvere la spinosa questione Allegri.

Il tecnico livornese è ancora legato al club bianconero da un contratto per altre due stagioni. Un costo totale di oltre 40 milioni lordi, tra lui e il suo staff, che la Juventus vorrebbe risparmiarsi. L’ipotesi esonero non è contemplata, ma continuare in questo modo non farebbe bene a nessuno. John Elkann starebbe quindi considerando di dare il benservito all’allenatore lavorando su una buonuscita che possa accontentarlo, per poter quindi azzerare il progetto e ripartire con un nuovo allenatore.

Se fino ad oggi si sono fatti i nomi, molto insistenti, di Tudor e Italiano, con Thiago Motta e Conceiçao sullo sfondo, in pole position secondo il Corriere della Sera sarebbe però spuntato all’improvviso il vecchio cuore bianconero di Antonio Conte. Ci sarebbe in particolare un dirigente, di cui non è stato fatto il nome, che sarebbe molto stuzzicato dall’idea di ripartire proprio da lui.

E considerando che Conte è un esperto delle ricostruzioni, avendo di fatto posto le basi per l’incredibile novennio juventino, partendo proprio dalle ceneri di Calciopoli, potrebbe rivelarsi l’uomo giusto per questo momento difficile. Ha la piazza dalla sua parte, ha esperienza, carisma e tutto ciò che serve per innestare un nuovo ciclo vincente in una società che vuole dimenticare il recente passato e tuffarsi verso un futuro fatto di nuovi trionfi.