Bagnaia, dalle moto al cinema: cambia tutto

Una vera e propria rivoluzione per Pecco Bagnaia: l’attuale campione del mondo in Moto Gp ora entra anche nel mondo del cinema

Il pilota italiano è sempre più cercato, si sta aprendo una nuova ‘carriera’ al di là dei circuiti motoristici. Bagnaia fa il suo esordio al cinema, molto discusso per altro sui social da parte dei tanti tifosi in giro per il mondo.

Il campionato di Moto Gp è molto equilibrato e tra i protagonisti conclamati c’è il solito Pecco Bagnaia, attuale campione del mondo e pilota sempre dal passo deciso in gara. Il 26enne è ancora l’uomo da battere e lo ha dimostrato già nelle prime corse del 2023, la sua Ducati è apparsa spesso imprendibili soprattutto nel giro secco e quando c’era da staccare i rivali nei tornanti.

Bagnaia è attualmente in testa alla classifica del Moto Gp, ha vinto due incontri e a quota 94 punti è tallonato dal collega Bezzecchi, a una sola distanza. Prima delle gare però c’è anche una passione emersa fuori, il mondo del cinema è riuscito a fare un grande colpaccio con il pilota italiano.

Bagnaia al cinema, tutti i dettagli

Sono sempre di più i personaggi nel mondo dei motori che abbracciano gli schermi, dal cinema alle serie tv a loro dedicate. Seguitissimi i docu-reality a puntate sui protagonisti nei Gran Premi, non è un caso come la Formula 1 abbia puntato decisamente su questo tipo di racconto per attrarre il pubblico più giovane. Anche il pilota Ducati non è da meno, ma sotto un’altra veste: Bagnaia sarà al cinema come doppiatore, una delle voci del nuovo colossal di Disney, “Elemental”.

Il 21 giugno prossimo è la data di esordio al cinema per questo lungometraggio animato, ed il pilota di Moto Gp ha prestato così la sua voce a uno dei protagonisti cuciti addosso a lui: Bagnaia ha doppiato un elemento d’aria ispirato a uno dei soprannomi del centauro, ovvero Nuvola Rossa. Come riporta golssip, è un’esperienza che ha impegnato concretamente il pilota della Ducati, un diversivo fatto con la giusta spensieratezza e senza distrarsi dal principale obiettivo di confermarsi come campione del mondo.

Lungo è ancora il campionato, ci sono tanti avversari da cui difendersi e nelle prossime sfide anche la classifica potrebbe assumere una fisionomia ben diversa. Bagnaia al cinema, nel primo giorno d’estate, potrebbe anche portare bene in vista dei prossimi Gp: avrà già superato le sfide del Mugello e del Sachsering spesso decisive per il campionato.