La camicia fa sognare: Giorgia Rossi dà spettacolo

Giorgia Rossi con qualsiasi look fa sognare ad occhi aperti, tutti pazzi per la splendida giornalista di DAZN

E’ stata anche lei tra le protagoniste di una serata, comunque sia andata, indimenticabile per il calcio italiano. Il sogno della Roma, nella finale di Europa League contro il Siviglia, si è infranto ai calci di rigore dopo una battaglia durata più di tre ore. Negli studi di DAZN, ad accompagnarci nella notte di Budapest, che non ha sorriso ai colori giallorossi, la splendida Giorgia Rossi, che ha commentato il tutto con la consueta classe ed eleganza e non tradendo il solito fascino pazzesco.

Le notti europee quest’anno hanno visto come non mai protagonista la giornalista romana, sempre più amata dal pubblico per bravura, bellezza e sensualità in un mix davvero micidiale. Sull’emittente streaming, ormai, le attenzioni dei fan sono equamente divise tra lei e Diletta Leotta. Fare una scelta tra le due è sempre difficile, quello che sappiamo è che Giorgia si è ritagliata un seguito di ammiratori fedeli e affezionati che mettono lei al primo posto.

Con oltre mezzo milione di followers su Instagram, Giorgia va sempre più alla conquista anche dei social, dove non mancano mai immagini che non la ritraggono solo in studio ma anche nella vita di tutti i giorni. Visto che tra qualche giorno, cadrà il suo 36esimo compleanno, c’è da aspettarsi che sulla sua bacheca pioveranno più che mai auguri e messaggi d’amore da parte della vasta platea dei fan.

Giorgia Rossi, meraviglia in camicetta: il web prende d’assalto il suo profilo

Che nel frattempo si precipitano sul suo profilo non perdendosi mai nemmeno uno scatto della propria beniamina. Anche quest’ultimo scatto viene tempestato di like e commenti entusiasti.

Il look nello studio di DAZN, nella serata europea, metteva davanti ai nostri occhi un abito letteralmente illegale. Ma a Giorgia, in realtà, basta anche una semplice camicetta per farci sognare, con uno sguardo e un sorriso che fanno il resto del lavoro e ci mandano definitivamente ko, facendoci innamorare irrimediabilmente di lei. Rimanere indifferenti di fronte a tutto questo è impossibile, per qualcuno si inizia già ad avvertire la nostalgia che ne avremo al termine della stagione calcistica. Ma niente paura, gli scatti estivi della splendida Giorgia di sicuro ci terranno compagnia e viste le premesse rappresenteranno uno spettacolo imperdibile.