Tennis, fa troppo caldo: via la giacca, il top è minuscolo

La tennista e modella canadese incanta sui social sfoggiando una tenuta che più estiva non si può: fans in delirio

Ci sta provando con grande fatica a tornare ad essere quanto meno vicina alla campionessa ammirata soprattutto nell’anno di grazia 2014, quando raggiunse le semifinali agli Australian Open e al Roland Garros, nonchè soprattutto la finale di Wimbledon. Era il tempo in cui la stupenda canadese campeggiava stabilmente nella Top Ten del circuito WTA, con un best ranking, raggiunto ad ottobre dello scorso anno, di numero 5 della classifica mondiale. Da lì a poco però, le cose sarebbero cambiate.

Stiamo parlando di Eugenie Bouchard, la talentuosa – oltre che bellissima – tennista nata a Montreal 29 anni fa. Dopo un periodo costellato di risultati negativi – che le malelingue e gli haters da tastiera avevano già attribuito alla sua fervida attività social e alle distrazioni che questa comporta – l’atleta era entrata in una fase involutiva. Scarse motivazioni e stress da carico agonistico, era stato detto.

Poi, il grave infortunio alla spalla, che l’ha tenuta lontana dai campi per ben 17 mesi. Mai arresasi a quello che sembrava poter essere il segnale di una fine carriera anticipata, la canadese è voluta tornare in pista a tutti i costi. L’idea di poter essere ancora competitiva a certi livelli è il sacro fuoco che la spinge a non mollare mai. “Se pensassi di non farcela farei dei figli“, ha dichiarato Genie in un’intervista di poco più di un mese fa.

Bouchard da urlo: che l’estate sia con te

Dopo la precoce eliminazione nel tabellone delle qualificazioni agli Internazionali d’Italia, la tennista ha partecipato al Firenze Ladies Open, dove è stata sconfitta dalla nostra Sara Errani in un match deciso a tavolino a causa del forfait, per infortunio, di Eugenie. Compromessa la partecipazione al Roland Garros, dove comunque sarebbe partita sempre dalle qualificazioni considerando che occupa la 285esima posizione del ranking mondiale, la modella si è concessa qualche giorno di riposo. Dilettando nel contempo i fans con alcune istantanee da urlo.

Eccola, con un’amica, posare sorridente in tenuta prettamente estiva. Il top bianco sopra il pantalone blu è l’unica cosa che porta indosso dalla cintola in su. Non nuova a post di una sensualità disarmante – famosissimo uno shooting del 2018 sulla spiaggia, che raccolse quasi 250mila like su Instagram -, l’avvenente nordamericana non rinuncia a dei sacrosanti momenti di relax nell’impervia risalita verso l’Olimpo del circuito tennistico. Se non dovesse riuscirci, potremmo sempre consolarci con i suoi straordinari scatti sui social…