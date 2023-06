Tennis, trasparenze e forme in evidenza: Instagram in fiamme

By

La stupenda fidanzata di uno degli astri nascenti del tennis mondiale spopola sui social con delle istantanee da urlo

Affascinanti, sensuali, piccanti. Usate gli aggettivi che volete, ma la sostanza non cambia. È un periodo letteralmente d’oro per le tenniste, in alcuni casi già passate nella categoria ‘ex’, che spopolano nelle campagne pubblicitarie, nelle sfilate di moda, nelle apparizioni pubbliche, e nei più disparati social media.

Da Instagram, in cui quasi quotidianamente postano foto che spaziano dalla vita privata a veri e propri book fotografici per pubblicizzare un abito, una linea di intimo o altro, fino ad arrivare ad OnlyFans, forse il contenitore più ‘hot’ del momento, le belle atlete sono sulla cresta dell’onda, sfruttando appieno la tendenza che vede in netto incremento la loro popolarità.

Personaggi come Sofya Zhuk, Lola Marandel, Susanna Giovanardi, Corrina Dentoni – solo per restare nell’àmbito di chi ha addirittura abbandonato la carriera agonistica per dedicarsi a tempo pieno al glamour – stanno facendo della loro bellezza e del loro fascino l’attività remunerativa principale della loro vita. C’è anche chi riesce a coniugare gli impegni sul campo da gioco con l’attività di fotomodella e di volto pubblicitario.

Qualche esempio? Emma Raducanu, Yana Sizikova, Anastasia Potapova, Monica Kilnarova. E ovviamente la ‘nostra’ Camila Giorgi. Qualcuno però potrebbe aver trascurato un altro filone, altrettanto ricco di potenziali bellezze da capogiro: quello delle fidanzate/ compagne dei colleghi tennisti uomini. Una categoria che vede brillare la stella di una ragazza già nota per essere la cugina di Ajla Tomljanovic, l’ex fidanzata di Matteo Berrettini.

Nina Ghaibi esplosiva: Instagram in tilt

Eccola, Nina Ghaibi, in tutta la sua straordinaria bellezza. Legata sentimentalmente ad uno dei giovani talenti più fulgidi dell’intero panorama tennistico mondiale, quel Felix Auger-Aliassime che ha trascinato il Canada al trionfo nell’ultima Coppa Davis, Nina sta spopolando sui social grazie alla sua innegabile avvenenza. Il suo ruolo è stato determinante nel contribuire a far nascere un grande rapporto di amicizia tra il tennista italiano e il fidanzato nordamericano.

All’epoca della relazione tra Berrettini e Ajla Tomljanovic infatti, i quattro erano praticamente diventati una famiglia: vacanze insieme, cene insieme, scatti condivisi su Instagram e quant’altro. Ovviamente la fine della relazione tra il romano e la bella tennista croata naturalizzata australiana non ha minimamente inficiato i rapporti tra i due uomini, legati davvero da una sincera amicizia.

Nel frattempo Felix e Nina resistono felici assieme. Lui si sta impegando a fondo nella sua scalata, che però ha visto una brutta caduta d’arresto al Roland Garros, alle prime 5 posizioni della classifica mondiale; lei continua a deliziare i suoi fans, in continua crescita, con degli scatti da urlo. Come l’ultimo, in completo bianco aderente. Roba da capogiro.