Hamilton alla Ferrari, nuovo ribaltone: sì a una condizione

Da settimane trapelano rumors su un eventuale futuro passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari: arrivano nuove dichiarazioni dall’Inghilterra

Lewis Hamilton nel 2024 dovrebbe correre ancora con la Mercedes, ma non c’è ancora stata la firma del rinnovo contrattuale. L’attuale accordo va in scadenza a fine anno e le parti devono definire alcuni dettagli prima della fumata bianca finale. Però, nel frattempo, sono emersi rumors sulla Ferrari.

Il 22 maggio era stato il Daily Mail a lanciare la notizia bomba della trattativa tra John Elkann e Hamilton per un trasferimento in rosso già nel 2024. Super offerta da 40 milioni di sterline all’anno. Presto le parti hanno smentito tutto.

Il pilota ha detto che continuerà con la Mercedes anche il prossimo anno e che l’intesa è ormai imminente. Il team principal ferrarista Frederic Vasseur ha negato tutto, confermato la fiducia nella coppia Leclerc-Sainz, sotto contratto anche per la prossima stagione.

F1, Lewis Hamilton in Ferrari? Nuove dichiarazioni dall’Inghilterra

Salvo colpi di scena, Hamilton vestirà ancora i colori della Mercedes nel 2024 e la Ferrari andrà avanti sia con Charles Leclerc sia con Carlos Sainz. Poi per il 2025 si vedrà.

Intanto Peter Windsor, giornalista esperto di F1 ed ex manager sia della Williams sia della Ferrari, ha parlato su YouTube delle indiscrezioni su un eventuale passaggio di Lewis nella scuderia di Maranello: “Fossi in lui, punterei a ottenere molto di più di 40 milioni di sterline, considerando il marchio Ferrari e ciò che può fare per esso. Chiederei 50 milioni solo per PR e turnaround del marchio. Poi come pilota altri 30 milioni. Se non hanno intenzione di dargli 80 milioni, non dovrebbe andarci”.

A suo avviso, il sette volte campione del mondo dovrebbe accettare un’offerta della Ferrari solo se fosse veramente altissima. Al netto delle smentite ufficiali, è comunque impensabile che Elkann proponga un accordo da ben 80 milioni. Hamilton ha 38 anni e al massimo può ambire ad avere uno stipendio simile a quello attuale (40-45 milioni).

Alla fine, il driver britannico continuerà con la Mercedes e Windsor stesso ritiene che sia la scelta migliore: “Dovrebbe rimanere e cercare un accordo a lungo termine. Alla fine la squadra tornerà competitiva“.

La scuderia di Brackley ha lottato per il titolo fino all’ultima gara del campionato 2021, poi negli ultimi anni è stata la Red Bull a prendere il sopravvento. Ma gli investimenti e la voglia di tornare a vincere non mancano. La macchina del 2023 ha già subito aggiornamenti importanti e la gara a Barcellona sarà un banco di prova importante.