Camila Giorgi, così è troppo: il selfie infiamma Instagram

Camila Giorgi torna a far sognare i suoi ammiratori con un ennesimo selfie da paura: la tennista in primo piano è splendida

Un vero peccato, per Camila Giorgi, l’uscita troppo prematura al Roland Garros. La tennista azzurra aveva grandi aspettative per l’avventura in Francia, dove sperava di ripetere almeno gli ottavi di finale conquistati lo scorso anno. Ma l’atleta maceratese non è stata per niente fortunata sulla terra rossa parigina.

Dopo il debutto vincente con Alizé Cornet, al secondo turno il tabellone la metteva di fronte alla numero 3 del mondo, l’americana Jessica Pegula. Avversaria proibitiva, che però qualche mese fa a Indian Wells era riuscita a mettere in grande difficoltà. C’era dunque la possibilità di far bene, ma Camila ha dovuto alzare bandiera bianca già dopo il primo set, perso per 6-2. I fastidi a un ginocchio le hanno consigliato di non forzare e non prendersi troppi rischi.

Un infortunio che non dovrebbe preoccupare più di tanto in vista dei prossimi impegni, nella stagione su erba. La superficie dove abitualmente Camila riesce a esprimersi al meglio e che può darle l’occasione di rilanciare l’assalto ai quartieri alti della classifica WTA. Appuntamento, in preparazione a Wimbledon, nel torneo di Birmingham, che partirà il 19 giugno. I tifosi si preparano a sostenerla e spingerla verso altre imprese. A Wimbledon, nel 2018, Camila giunse ai quarti di finale, dimostrando di essere competitiva ad altissimi livelli sull’erba inglese.

Camila Giorgi, il riflesso nello specchio accende i sensi: l’abito incornicia curve spaziali

Nel frattempo, l’incoraggiamento e il sostegno dei fan trovano spazio anche sui social, lì dove Camila è sempre più una vera star. La 31enne ha superato quota 700 mila followers su Instagram e con i suoi scatti mette in evidenza un grande fascino, che si unisce alla sua bravura nel renderla una delle sportive italiane più acclamate.

Sono ormai diventati di culto i suoi selfie nelle stories, con look sempre alla moda e super seducenti. In particolare questo abitino fa risaltare come non mai la bellezza di Camila e soprattutto la scollatura in primo piano. Capolavoro assoluto, le reactions in direct sicuramente saranno state assai numerose come al solito. Sensualità da capogiro, non per niente Camila è definita ‘la Diletta Leotta del tennis‘, per la somiglianza con la celebre conduttrice di DAZN. Un complimento per entrambe, senza ombra di dubbio.