Lady Boateng, lo smart working diventa bollente: da bollino rosso

Lavoro da casa per lady Boateng, alias Valentina Fradegrada, che si è ancora una volta mostrata in tutta la sua provocante sensualità.

Stagione terminata nel peggiore dei modi per Kevin Prince Boateng che ha visto il suo Hertha Berlino retrocedere da ultimo in classifica in Bundesliga. Un vero e proprio smacco per la squadra della capitale tedesca che ha potuto fare affidamento sull’ex Serie A in sedici diverse occasioni. Peccato, però, che il centrocampista e attaccante ghanese non sia mai riuscito a gonfiare la rete quest’anno.

Ora che l’Hertha è retrocesso nella serie cadetta, al calciatore non rimanere che valutare il proprio futuro. Il contratto con il club scadrà a fine mese e tutto lascia presagire che il rinnovo non ci sarà. Chissà quindi se a 35 anni Boateng vorrà gettarsi in una nuova sfida oppure se preferirà appendere gli scarpini al chiodo una volte per tutte così da concentrarsi in maniera definitiva sulla sua nuova famiglia.

Come tutti sanno la nuova moglie del calciatore si chiama Valentina Fradegrada e non ha nulla da invidiare, in termini di bellezza, all’ex Melissa Satta. La modella, precedentemente karateka e ora influencer, è considerata una della wags più provocanti in circolazione. Ogni sui scatto pubblicato sui social è un colpo al cuore per i suoi quasi tre milioni e mezzo di followers.

Lady Boateng lavora al letto: computer e intimo hot per Valentina Fradegrada

Smart working decisamente hot per la modella trentenne impegnatissima nel suo business anche come imprenditrice. Oltre a posare spesso per alcuni importanti brand, lady Boateng ha anche dato vita ad un’azienda che si occupa principalmente di ideare costumi da bagno. Alcuni vengono indossati dalla Fradegrada in prima persona e questo molto spesso aiuta a vendere di più.

Niente costume da bagno ma completo intimo prettamente estivo per la compagnia del calciatore che sembra iniziare ad accusare anche lei le alte temperature di questo periodo. A riscaldare l’ambiente anche sui social ci ha pensato sempre lei che si è mostrata su Instagram al letto davanti al pc e in intimo bianco composto da due pezzi.

Tutto molto candido intorno all’influencer che con i suoi capelli rosso fuoco attira le attenzioni tutte su di sé. Immancabili i commenti di apprezzamento nei confronti del suo post: “Fortunato Boateng” qualcuno ha gridato sotto allo scatto. Perché oltre ad essere stato un calciatore dotato di grandi qualità, l’ex Milan è anche stato accompagnato da alcune delle donne più belle d’Italia. Valentina Fradegrada sa davvero come essere mozzafiato.