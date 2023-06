Sinner, è già tutto deciso: manca pochissimo

Jannik Sinner, dopo l’eliminazione al secondo turno del Roland Garros, è arrivata un’importante decisione per l’azzurro

Un’eliminazione inaspettata e che non può non aver deluso i tanti appassionati che si attendevano ben altro da Jannik Sinner al Roland Garros. Il cammino dell’azzurro si è interrotto al secondo turno con l’eliminazione contro il tedesco Altmaier, al termine di una battaglia durata cinque ore e cinque set, nella quale Jannik ha avuto anche due match point non sfruttati per chiudere la contesa.

Ha fallito una grande opportunità Sinner, considerando anche che, nella sua parte di tabellone, c’era stata poco prima l’eliminazione di Daniil Medvedev, potenziale avversario ai quarti di finale.

“Una sconfitta che non rovinerà la stagione“, questo il commento dell’azzurro al termine della partita. Stagione che ora si avvia alla seconda parte con l’inizio dei tornei su erba, tappe di preparazione in vista di Wimbledon, al via il prossimo 3 luglio. Nello Slam londinese, Jannik ha un quarto di finale da difendere, motivo in più per arrivare al meglio a quello da sempre considerato il torneo più importante dell’anno.

Sinner, quando torna in campo: il prossimo torneo

Per prepararsi al meglio per Wimbledon, Sinner ha deciso di iscriversi e partecipare all’Atp 500 di Halle, storico torneo su erba che si disputa in Germania dal 19 al 25 giugno, in concomitanza con un altro evento immancabile nel calendario stagionale ovvero il Queen’s di Londra.

Per Sinner è la prima partecipazione ad Halle. L’azzurro andrà ad arricchire una entry list molto competitiva della quale fanno parte Daniil Medvedev (finalista della passata edizione e prima testa di serie), Casper Ruud, Andrey Rublev, il campione in carica Hubert Hurkacz, Felix Auger Aliassime e Karen Khachanov. Lorenzo Sonego sarà l’altro azzurro presente nel main draw.

Ad Halle potrebbe esserci anche Nick Kyrgios. Fermo da gennaio per l’operazione al ginocchio, l’australiano potrebbe rientrare sulla sua superficie preferita. Il suo nome figura anche tra quello dei partecipanti all’Atp di Stoccarda, torneo quest’ultimo nel quale ci sarà anche il ritorno in campo di Matteo Berrettini, peraltro campione in carica del Boss Open.

Ad Halle ci sarà anche .. Roger Federer. Lo svizzero parteciperà infatti mercoledì 21 giugno alle celebrazioni per il trentennale del torneo, da lui vinto in ben dieci edizioni. Un legame fortissimo quello tra Halle e Federer, al punto che la cittadina tedesca gli ha anche intitolato la strada d’accesso al campo centrale. Federer ha disputato la sua ultima partita ad Halle nel 2021, perdendo da Auger Aliassime.