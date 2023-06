La Juventus verso l’addio al progetto Superlega

A poco più di due anni dalla sua clamorosa presentazione il 19 aprile 2021, la Juventus comunica ufficialmente l’intenzione di lasciare il progetto Superlega. La società torinese ha diramato in serata un comunicato ufficiale che mira ad avviare le pratiche per l’uscita della società dal progetto. Un fulmine a ciel sereno che di fatto cancella l’ultimo anno e mezzo della gestione politica della presidenza Andrea Agnelli. Presidenza della quale l’ultima traccia tangibile è il mega contratto di Massimiliano Allegri.

L’ “EVENTUALE” ADDIO DELLA JUVENTUS ALLA SUPERLEGA

Mentre la Superlega prosegue la sua battaglia, in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, perde un pezzo importante del puzzle. La Juventus, uno dei tre club, ancora dentro il progetto Superlega ha deciso di ritirarsi. Nella giornata di oggi dopo tante indiscrezioni, il club della Continassa ha diramato un comunicato comunicando di aver invitato le altre due società ancora dentro il progetto per discutere dell’addio. Presto dunque si saprà se e come la Juventus troverà un accordo con Real Madrid, Barcellona e l’organizzazione della Superlega per dire addio al progetto. Si tratta di fatto dell’avvio di un iter burocratico che vedrà i bianconeri non essere più sostenitore diretto del rivoluzionario progetto.

NESSUNA MINACCIA

La Juventus in queste settimane attende di capire se e come il UEFA interverrà contestualmente alle sentenza che l’hanno vista essere penalizzata di 10 punti in campionato per la vicende delle plusvalenze fittizie. I bianconeri potrebbero presto essere esclusi per un anno dalle competizioni UEFA, rinunciando la prossima stagiona alla partecipazione alla Conference League.

Nel comunicato odierno, la Juventus smentisce inoltre di aver preso questa decisione a seguito di minacce provenienti proprio dalla UEFA.

JUVENTUS, SUPERLEGA E AGNELLI: FINE DI UN’ERA

Per la società la mossa di addio al progetto Superlega è l’ultimo tassello di un repulisti totale dell’eredità di Andrea Agnelli. L’ex presidente, pur avendo vinto tanto, ha lasciato la Juventus con tanti problemi da risolvere. Chiusa la questione delle vicende legate al bilancio con il patteggiamento nelle scorse settimane, la società si avvia a cancellare anche l’accostamento con il progetto Superlega. La fine di un’era, quella di Andrea Agnelli, che aveva toccato l’apice il 10 luglio 2018 con l’acquisto di Cristiano Ronaldo, salvo poi imboccare un tunnel di scelte sbagliate che ha condotto la Juventus in questo mare in tempesta.