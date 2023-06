Nadal rivede la luce: i tempi di recupero dopo l’intervento

Rafa Nadal ha comunicato quelli che saranno i tempi di recupero per rivederlo in campo dopo l’intervento chirurgico subito nei giorni scorsi

Il problema al muscolo ileopsoas ha costretto il fenomeno spagnolo a sottoporsi all’operazione. La sua assenza al Roland Garros è stata dolorosissima anche per i moltissimi appassionati che fanno il tifo per lui e che da sempre lo hanno visto primeggiare su terra rossa.

Il 3 giugno scorso Rafa Nadal ha compiuto 37 anni. Il fenomeno di Manacor è stato celebrato dal pubblico del Roland Garros, in corso di svolgimento a Parigi, nonostante sia assente in questa edizione. Il campione uscente, in grado di trionfare per ben quattordici volte sul Philippe Chatrier, si è dovuto arrendere ad un grave problema muscolare e sta saltando tutta la stagione 2023.

Il suo infortunio risale addirittura all’Australian Open, quando nel secondo turno contro l’americano Mackenzie McDonald, riportò la lesione di secondo grado del muscolo ileopsoas. All’inizio sembrava un problema risolvibile in un paio di mesi, giusto il tempo di tornare per la stagione su terra rossa. Gli allenamenti dell’ex numero uno spagnolo si erano intensificati prima di Montecarlo, ma evidentemente forzando ha avuto nuovi fastidi.

Dopo un lungo consulto con i suoi medici di fiducia, Nadal ha scelto di operarsi, cercando di tornare al 100% almeno per l’anno prossimo.

Rafa Nadal, ora si conoscono i tempi di recupero: l’operazione è perfettamente riuscita

All’età di Rafa continuare ad eccellere in uno sport come il tennis non è affatto semplice. Eccezion fatta per fuoriclasse come Federer o Connors, scavallare questa barriera anagrafica è cosa davvero da pochi.

I tifosi del fenomeno iberico erano in pensiero per lui dopo aver appreso della decisione di operarsi. Nella serata del 2 giugno, Nadal è stato sottoposto a Barcellona ad un intervento chirurgico piuttosto complesso. Nella Clinica Teknon, i dottori Marc Philippon, Jaume Vilaró e Angel Ruiz-Cotorro, hanno effettuato una pulizia delle zone fibrotiche e degenerate del tendine sia prossimale che distale, oltre ad una sutura per rinforzare tutta la zona.

Il processo per la riabilitazione completa è già iniziato nelle scorse ore e, come confermato dallo stesso tennista attraverso un post sui social si prevede di dover star fermo per almeno cinque mesi. Se tutto filerà liscio, quindi, Nadal potrebbe rivedere il campo per la Coppa Davis, preparandosi poi al meglio per il 2024. L’obiettivo resta sempre quello di rigiocare un Roland Garros da protagonista prima del ritiro.