Tennis, outfit da capogiro: il primo piano fa il pieno di like

L’arrivo dell’estate coincide con quello del grande tennis, dato che la stagione più calda dell’anno si apre con il Roland Garros (noti anche come Open di Francia) e si chiude con gli Australian Open. In mezzo c’è il torneo di Wimbledon, in programma a luglio, che richiama sempre tantissimi appassionati da ogni angolo del mondo per via del suo grande fascino. In questo momento si sta disputando proprio il torneo parigino.

I fan del tennis seguono con grande attenzione anche le gare femminili. Oltre alla straordinaria bravura delle giocatrici, i seguaci non vedono l’ora di ammirare le bellezze di alcune tenniste che in questi ultimi anni sono diventate delle vere e proprie dive sui social.

Tante atlete del circuito WTA fanno il pieno di like su Instagram, grazie ad alcuni scatti che lasciano davvero senza fiato i tantissimi follower.

La tennista Monica Kilnarova fa impazzire i fan: scatto da capogiro

Tra queste c’è anche Monica Kilnarova, che ha deciso di virare con decisione sulla sua attività di influencer dopo un inizio promettente nel tennis. L’atleta ceca, oggi 23enne, aveva mostrato buone qualità agli esordi e sembrava davvero che potesse intraprendere una carriera interessante. Tuttavia, con il passare del tempo i suoi risultati tennistici sono passati sempre più in secondo piano.

Oggi la Kilnarova non rientra più neppure tra le 1000 migliori giocatrici al mondo: come accennato, la sua principale attività è sui social, dove riscuote un successo enorme grazie al suo fisico da urlo. Non è certo un caso se sono oltre 45.000 i follower che seguono il profilo della tennista e non mancano mai di elogiare l’atleta per le sue forme.

Uno degli ultimi scatti pubblicati da Monica Kilnarova ha mandato in visibilio tutti i suoi fan. Nell’immagine la tennista ceca si mostra allo specchio, in primo piano, con la lunga chioma bionda che le scivola sulle spalle. L’outfit sfoggiato dalla Kilnarova ha riscosso grande apprezzamento tra i follower.

La tennista indossa un due pezzi di colore nero, con l’apertura di sopra che lascia intuire le sue curve da capogiro. Una foto che ha ovviamente scatenato i fan della tennista ceca: in tanti hanno voluto lasciare un commento per complimentarsi con lei per la sua bellezza.