Tennis, selfie al bacio: riflessi piccanti allo specchio

La giovane tennista transalpina si diletta con lo smartphone davanti allo specchio: il risultato è da capogiro.

C’era un tempo in cui, secondo la maggior parte degli addetti ai lavori, la nativa di Nancy era considerata l’enfant prodige del tennis francese. Approdata nel circuito professionistico alla tenera età di 19 anni, Lola Marandel era in piena ascesa quando un terribile infortunio – rottura dei legamenti crociati del ginocchio – l’ha stroncata. Ora il peggio è passato, la splendida 20enne sta tentando faticosamente di rientrare nel giro che conta ma nel frattempo è diventata super popolare grazie…ai social.

Già, quello stesso strumento additato da molti come fonte di distrazione per gli atleti. Quello stesso maxi contenitore che è risultato ‘fatale’ ad Emma Raducanu, attaccata pesantemente per la sua fervida attività su Instagram (e non solo), che avrebbe causato il suo crollo in classifica prima del triplice infortunio di qualche settimana fa.

Sempre i social media, e la relativa popolarità che garantiscono alle tenniste che ne fanno largo uso in termini di condivisione di contenuti anche ‘piccanti’, sono l’irrinunciabile abitudine di icone sexy come Sofya Zhuk e Susanna Giovanardi, che hanno ormai da tempo abbandonato l’attività agonistica a favore della carriera di fotomodelle, di testimonial, di volti – e corpi – perfetti per la pubblicità. Nello sterminato universo glamour anche Lola Marandel ha il suo posto di rilievo. E non potrebbe essere altrimenti.

Fisico scolpito e sensualità dirompente: Lola da urlo

Già protagonista di un video, girato mentre la bella francese è in barca in mezzo al mare, e in cui si evidenzia un lato B assolutamente da copertina, la 20enne transalpina non è nuova alla condivisione – forse narcisistica, ma i tempi che corrono sono questi – di contenuti che ne esaltano la disarmante sensualità. Nell’ultimo selfie la transaplina si mostra in costume, con un pareo legato in vita che scende pericolosamente sotto l’ombelico. La sua figura è completata da un viso degno delle grandi bellezze del cinema, e da un addome che solo un’atleta ben allenata può avere.

Già, l’allenamento. La faticosa risalita nel circuito è accompagnata da qualche passo falso di troppo, inevitabile quando si torna a giocare dopo una lunga inattività. Titolare attualmente della posizione numero 1055 del ranking WTA, Lola ha tutta l’intenzione di riprendersi quello che la sfortuna le ha tolto.

Se solo, sui campi da tennis, fosse stata fortunata la metà rispetto a quanto ricevuto da Madre Natura, staremmo forse parlando di una delle tenniste di punta del circuito. Bella e brava. Cosa chiedere di più?