A muso duro contro Rosberg: bufera in Formula 1

Un’intervista sul circuito del Montmelò si trasforma in una furiosa polemica. Protagonista l’ex campione del mondo di Formula 1 Nico Rosberg

La Red Bull continua a non avere rivali. Anzi, per meglio dire è il campione del mondo in carica Max Verstappen a non sapere più cosa sia una sconfitta. Il venticinquenne pilota olandese domenica scorsa ha ottenuto nel gran premio di Spagna la sua quinta vittoria su sette gare disputate, facendo sfoggio di una superiorità imbarazzante. Ormai il terzo titolo mondiale consecutivo di Formula 1 è davvero a un passo anche perchè niente e nessuno sembra in grado di spezzarne l’egemonia.

Lo stesso Sergio Perez, che in due occasioni quest’anno ha tagliato il traguardo per primo a spese proprio del suo compagno di squadra, in queste ultime gare è apparso in netto ritardo rispetto a Verstappen.

Il distacco in classifica generale tra i due ha assunto proporzioni enormi tanto che ormai nessuno tra critici e addetti ai lavori crede più a una possibile rimonta di Perez nei confronti del pilota olandese. La differenza di competitività tra i due alfieri della Red Bull non è passata inosservata tanto da indurre l’ex campione del mondo Nico Rosberg, ora commentatore di Sky Sports F1, a sottolineare il divario tra i due nell’intervista realizzata nel dopo gara con il team principal delle Frecce d’Argento, Christian Horner.

Una sottolineatura che non è piaciuta affatto al grande capo del muretto Red Bull. Horner del resto ha il compito di tutelare sempre e comunque i suoi piloti soprattutto di fronte a critiche considerate quanto meno eccessive. E il duro commento del suo ex pilota, che ha probabilmente colto nel segno, non è stato gradito.

Horner contro Rosberg, la risposta gela i tifosi della Red Bull

E’ esplosa così la polemiche nel dopo gara di Barcellona quando Rosberg ha sottolineato l’enorme differenza di prestazioni tra Verstappen e Perez a vantaggio dell’olandese, un divario emerso soprattutto nei Gran Premi di Monaco e Spagna. La risposta di Horner, decisa e fin troppo aggressiva, non si è fatta attendere.

“Sei un tipo piuttosto critico, non è vero? – la replica al veleno di Horner – sei duro con questi ragazzi Nico. Ora che non sei più in macchina ti piace tanto criticare tutti i tuoi ex colleghi”. Spiazzato da cotanta aggressività, Rosberg ha preferito giocare in difesa: “La mia era solo una considerazione oggettiva, visto che Max è stato molto più veloce di Perez”.