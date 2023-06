La contropartita per Vlahovic fa dimenticare Rabiot

La Juventus di Massimiliano Allegri ha vissuto un’annata da dimenticare. Per i bianconeri ora è tempo di mercato.

La stagione della squadra torinese non ha mantenuto le attese e la formazione ha concluso nel peggiore dei modi. La vittoria di ‘corto muso’ di Udine non è bastata e la Juve si è qualificata solo per la Conference League.

Quasi uno smacco, anche se ovviamente l’eventuale qualificazione dipenderà dalle decisioni dell’Uefa e la Juve rischia di non disputare competizioni europee nella prossima annata. Anche per questo la dirigenza bianconera potrebbe fare i conti con una vera e propria rivoluzione sul mercato. Sono tanti sul piede di partenza, ma uno dei calciatori più appetibili è il centravanti serbo Dusan Vlahovic.

L’ex calciatore della Fiorentina è reduce da un’annata complicata, ma complice la giovane età ha ancora molto mercato. Il bomber bianconero è uno degli attaccanti più interessanti sul mercato e sulle sue tracce ci sono diversi club europei. In pole, nello specifico, ci sarebbe il Bayern Monaco, ancora a caccia di un attaccante dopo l’addio, avvenuto un anno fa, del suo centravanti principe Robert Lewandowski. E i bavaresi avrebbero già la pedina per stuzzicare il club bianconero.

Bayern Monaco, pronto lo scambio per arrivare a Vlahovic

Come abbiamo detto il Bayern è molto intrigato dall’opzione Vlahovic e il club tedesco sarebbe pronto a presentare un’offerta alla Juventus. La dirigenza ha le idee chiare e non vuole assolutamente minusvalenze, valutando Dusan non meno di 80 milioni di euro. Per convincere il club italiano il Bayern sarebbe pronto a mettere sul piatto il cartellino di Leon Goretzka più circa 40 milioni, un’offerta che (se ufficiale) potrebbe far vacillare i vertici bianconeri.

Con Goretzka Allegri riuscirebbe infatti a sostituire il francese Adrien Rabiot, autentico trascinatore della Juve nell’ultima stagione. Il gioiello di Saint-Maurice ha realizzato 8 gol nell’ultimo campionato ma ha il contratto in scadenza e quasi sicuramente non ci sarà il rinnovo. Sulle sue tracce ci sono in particolare Manchester United e Psg con il club di Premier favorito. La Juve troverebbe cosi subito un sostituto a buon prezzo del suo centrocampista di riferimento.

I soldi restanti verrebbero aggiunti per acquistare il sostituto di Vlahovic ed in tal caso occhio a Rasmus Hojlund, rivelazione di questa stagione con la maglia dell’Atalanta. Il giovane danese ha fatto molto bene nella sua prima stagione in serie A ed ha molto mercato sia in Italia che sul panorama internazionale.