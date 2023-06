Sta tornando Morata: 5 milioni l’anno, Juve tradita

Alvaro Morata è reduce da un’ottima stagione in Spagna e potrebbe fare il suo ritorno nella nostra Serie A. Qualcuno è più avanti della Juve

I bianconeri stavano seguendo da tempo il loro vecchio pallino ma ora sono stati scavalcati da un’altra big. La trattativa per rivedere Morata in Italia è già a buon punto.

Sarà l’estate del valzer dei centravanti, come sempre, più di sempre. Si perché mai come quest’anno ci sono tantissime big in giro per l’Europa che hanno bisogno di rifondare il proprio attacco. Dal Real Madrid che perde Benzema, al Bayern Monaco che lascerà partire Mané e ancora deve sostituire Lewandoski, fino alle tre grandi di casa nostra. Juve, Inter e Milan si stanno muovendo per individuare dei numeri 9.

Quella messa meglio per ora è la squadra di Simone Inzaghi, ma molto probabilmente il riscatto di Lukaku sarà un’impresa ardua. La Juventus sta cercando di piazzare Vlahovic per una cifra cospicua (chiedono circa 80 milioni per il cartellino) e vedrebbero di buon occhio il ritorno di Morata a Torino. Proprio qui, però, si inserisce il Milan. “Il Diavolo” ha salutato in grande stile Zlatan Ibrahimovic domenica sera, nel match con il Verona.

Lo svedese, attanagliato dai problemi fisici, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e il popolo rossonero gli ha voluto rendere il giusto omaggio.

Morata torna in Serie A: il Milan ha scavalcato la Juve nella corsa allo spagnolo

Senza Ibra e con Giroud che viaggia verso i 37 anni, a Milanello sanno di dover individuare un grande bomber. Il favorito della dirigenza era Openda, 23enne grande protagonista del campionato francese con il Lens, che ha chiuso secondo dietro al Psg.

Il giovane belga, autore di 21 gol e 4 assist in 38 partite di Ligue 1 è però finito nelle grinfie del Lipsia. Sarà lui con ogni probabilità il sostituto di Christopher Nkunku, ormai indirizzato verso il Chelsea.

Questo obiettivo sfumato ha portato il Milan a tornare di prepotenza su Morata, scavalcando anche la concorrenza della Juventus. I rossoneri possono mettere sul piatto un contratto triennale da 5 milioni di euro più bonus, garantendo quindi più o meno la stessa cifra percepita all’Atletico. Per il cartellino saranno necessari almeno 15 milioni più bonus, per arrivare alla quotazione minima di 18 che ne fanno i “Colchoneros“. Rivedere Morata in Serie A adesso è davvero molto probabile.