Bufera social e decisione choc: sospesi!

Le frasi in diretta televisiva non sono piaciute e hanno generato un vero e proprio polverone mediatico: inevitabile la sospensione

Può capitare in diretta televisiva di lasciarsi andare a frasi che possono poi risultare poco gradevoli. Le conseguenze sono, soprattutto in epoca social, inevitabili ed è andata così anche in questo caso.

Un vero e proprio polverone si è alzato dopo quanto accaduto a margine del Gp di Spagna di Formula 1. Tutto accade durante la diretta di Sky Sport dedicata all’evento e protagonisti sono due volti noti dell’emittente satellitare: Davide Valsecchi e Matteo Bobbi. I due sono inciampati in uno scambio di battute che è stato aspramente criticato sui social, con accuse di sessismo.

Come detto tutto accade durante la trasmissione dedicata ai commenti del Gp di Spagna, quando Federica Masolin, padrona di casa della F1 di Sky, era in collegamento dal circuito insieme a Davide Valsecchi. Proprio a quest’ultimo si è rivolto Matteo Bobbi per attirare la sua attenzione su due ragazze che erano presenti alle loro spalle: “Volevo dirgli – la prima frase incriminata – che dietro c’è un bel pacchetto di aggiornamenti“.

La risposta di Valsecchi non è stata meno criticata: “Già li conosco – ha affermato -. Ma mi hanno detto che non si possono testare”. Uno scambio di battute nelle intenzioni dei due che però è stato poco gradito ed inevitabile è nato il polverone social.

Bufera su Bobbi e Valsecchi: sospensione per i due

I protagonisti di questa vicenda si sono immediatamente scusati con il pubblico tramite i social, ma questo non è servito per placare gli animi. Probabile, anche se non c’è ancora la comunicazione ufficiale, che Valsecchi e Bobbi vengano sospesi da Sky per una gara e non compaiano quindi nelle trasmissione dedicate al prossimo GP del Canada.

Valsecchi su Instagram ha parlato di “scambio di battute di cattivo gusto” e di “parole non adatte e irrispettose” chiedendo “scusa a chi si fosse sentito offeso, alle donne e a Sky”. Scuse anche da parte di Bobbi, sempre tramite social, per “una battuta uscita in modo del tutto infelice”. L’ex pilota ha continuato dicendo di aver “generato un momento sgradevole che ha reso sofferenza alla sensibilità di alcune persone” e chiedendo “sinceramente scusa a chi si fosse sentito offeso”. Bobbi ha voluto anche ribadire “totale e profondo rispetto verso tutti e tutte le donne”.

Messaggi che, come detto, non hanno placato il polverone che si è alzato dopo quanto affermato in diretta e che, probabilmente, non serviranno ad evitare la sospensione di Sky. Per Valsecchi e Bobbi quindi dovrebbe arrivare uno stop per un GP da parte dell’emittente, da sempre molto attenta a tematiche di questo genere.