Formula 1, Max Verstappen spaventa tutti: “Sono in arrivo”

Il dominio della Red Bull in Formula 1 sta caratterizzando il Mondiale in corso. Per le rivali arriva un’altra brutta notizia

Alla conclusione del primo Gran Premio stagionale in Bahrain, il pilota della Mercedes, George Russell si era lasciato andare a una previsione che, in molti, a inizio stagione, avevano sottovalutato.

“Questa Red Bull può vincere tutte le gare”, aveva dichiarato Russell, impressionato fin dai Test pre stagionali dalla supremazia della monoposto guidata dal campione in carica, Max Verstappen e dal compagno di squadra, Sergio Perez.

Finora, Russell il suo pronostico l’ha indovinato. Sette vittorie su sette per la Red Bull, due con Perez e cinque con Verstappen, leader della classifica generale con 53 punti di vantaggio sul messicano. Le premesse per la vittoria del terzo titolo mondiale consecutivo per l’olandese ci sono tutte. Anche domenica scorsa, a Barcellona, Max ha dato dimostrazione di una superiorità disarmante, esaltando la sua monoposto non a caso definita “perfetta”.

Max Verstappen lancia un avvertimento ai rivali

E le altre, che fanno ? In Spagna, sono arrivati importanti segnali di ripresa della Mercedes. Gli aggiornamenti varati già a Montecarlo, stanno dando gli effetti sperati. Hamilton e Russell hanno centrato, entrambi, il podio e Lewis, nelle dichiarazioni post gara, è apparso finalmente soddisfatto dei progressi della monoposto, finalmente competitiva dopo un anno e mezzo di difficoltà.

Per la Ferrari, un altro weekend da dimenticare. Dopo il disastro di Leclerc in qualifica, la Gara non ha riservato soddisfazioni. Sia Sainz (partito dal secondo posto in griglia) che Leclerc sono finiti lontano dal podio con il monegasco addirittura undicesimo e protagonista dell’ennesimo diverbio a distanza con il box.

Poco importa a Verstappen delle difficoltà degli altri team. L’olandese pensa solo a vincere, forte di una Red Bull inarrivabile. Peraltro, nel post gara di Barcellona, lo stesso pilota olandese ha annunciato un’altra novità che, di certo, non farà piacere ai team rivali: “Mi concentro solo sulle mie prestazioni e voglio vincere – ha ribadito Max – gli altri possono fare quello che vogliono. Noi ci concentriamo sulla nostra monoposto. In arrivo ci sono altri aggiornamenti.“

Migliorare una monoposto già perfetta e un’altra impresa per i tecnici Red Bull. Vedremo quando le novità annunciate da Max arriveranno in pista. Il prossimo Gran Premio di Formula 1 è previsto domenica 18 giugno in Canada, a Montreal. A luglio si tornerà in Europa con quattro gare ravvicinate in Austria, Gran Bretagna (Silverstone), Ungheria e Belgio.

Il rischio concreto è che il 30 luglio, prima della pausa di agosto, il Mondiale di Formula 1 rischia già di essere finito.