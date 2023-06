Inter, colpo pazzesco: arriva l’MVP della finale

In casa Inter c’è un particolare occhio di riguardo al calciomercato. Marotta lavora in determinati reparti per rinforzare la rosa.

Sono ore davvero molto calde in casa Inter. Il club nerazzurro affronterà sabato il Manchester City in uno dei match più importanti della sua storia. A Istanbul andrà in scena la finale di Champions League, la sfida più attesa dell’anno.

Da un lato i Citizens sono a caccia del ‘Trouble’, chiudendo la stagione con il terzo titolo dopo la vittoria della Premier League e della Fa Cup e dall’altra l’Inter vuole completare la sua impresa, in parte già raggiunta con un risultato importante come la finale. I nerazzurri ora guardano alla finale ma continuano a dare uno sguardo (e non solo) a diversi nomi sul calciomercato. Marotta sembra pronto.

Uno dei nomi più appetibili del club italiano è il portiere camerunense Andrè Onana. L’estremo difensore, ex Ajax, ha impressionato per le sue qualità ed ha avuto un ruolo chiave nella stagione del club, bravo sia in fase di impostazione che con parate spesso rivelatesi decisive. Onana è uno dei portieri più talentuosi del panorama internazionale, è arrivato a parametro zero e l’Inter potrebbe garantirsi una fruttuosa plusvalenza. Il club è molto attento al bilancio e Onana potrebbe aiutare e non poco in questo senso.

Inter, nome nuovo per la porta

Sull’estremo nerazzurro in pole ci sarebbe il ‘solito’ Chelsea di Boehly pronto a una grande offerta e al vaglio per il club milanese ci sarebbe già una lista di nomi per sostituirlo. Il club nerazzurro valuta in primis il nome di Guglielmo Vicario, estremo difensore in uscita dall’Empoli. Le richieste del club toscano non sono basse e la società valuta anche altri nomi, anche più illustri. Tra questi uno dei nomi sondati da Marotta è il portiere marocchino di proprietà del Siviglia Yassine Bounou, meglio conosciuto come Bono. Il giocatore rappresenterebbe una pista molto intrigante, come riportano i colleghi di Diario As.

Bono è stato uno dei migliori portieri del Mondiale, ha giocato una grande rassegna iridata ed ha aiutato i suoi connazionali a raggiungere le semifinali. Ma non solo. Bono ha vinto pochi giorni fa l’Europa League con la maglia del Siviglia, è stato il protagonista della finale contro la Roma ed è stato premiato come MVP. Un nome di un certo livello per sostituire Onana e un acquisto che non avrebbe costi esorbitanti. L’Inter valuta il colpo e sonda questa intrigante opportunità di mercato.