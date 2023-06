Marcell Jacobs, pessime notizie per il velocista: tifosi spiazzati

In arrivo pessime notizie nei riguardi di Marcell Jacobs, ecco cosa è accaduto al velocista, tanto da vedere spiazzati i suo tanti tifosi, specie dopo gli ultimi avvenimenti

Novità per lo sprinter italiano Marcell Jacobs in vista dei prossimi impegni: dopo aver saltato alcune gare, l’olimpionico è pronto a fare il suo debutto outdoor, ma dovrà al tempo stesso rinunciare ad una prova molto importante e con cui aveva maturato grandi soddisfazioni in passato.

Una stagione piuttosto tribolata per il velocista, se il talento ed i successi lo hanno portato nel gotha dell’atletica leggera italiana e dell’intero sport azzurro, da un punto di vista fisico ha dovuto affrontare nel corso della sua prestigiosa carriera diversi infortuni.

Nell’appuntamento cruciale della sua vita agonistica, le condizioni fisiche lo hanno però assistito, dopo aver battuto il record italiano nel 2021, si è presentato alle sue prime Olimpiadi in grande forma, tanto da arrivare al primato europeo in semifinale, e poi la storica finale con l’oro al collo, in seguito ripetuto nella staffetta di qualche giorno dopo.

Jacobs salta la gara: le ultime notizie

Se nella scorsa stagione, Marcell Jacobs ha dovuto rinunciare alla finale dei Mondiali, si è poi preso le sue soddisfazioni con il titolo europeo conquistato, ma le ambizioni in vista dei prossimi mesi riguardano l’oro iridato.

A livello outdoor ha perso la lotta in casa nei 60 metri dal giovane sprinter italiano, vale a dire Samuele Ceccarelli, agli ultimi Europei, poi outdoor si è visto costretto a saltare alcune tappe, tra cui il Golden Gala a Firenze.

In questa settimana, la Diamond League farà tappa a Parigi, sede delle prossime Olimpiadi nel luglio 2024, in Francia è atteso il suo ritorno in pista. Nelle scorse ore è confermata la sua presenza nella serata di venerdì 9 giugno, dove sarà, salvo esclusioni prima della gara, nei suoi 100 metri, dove potrà avere occasione di sfidare il suo eterno rivale Kerley; lo statunitense è campione del mondo in carica ed argento a Tokyo alle spalle dell’azzurro.

A Parigi prenderà però parte solo alla gara individuale, nella 4×100 non vi sarà spazio per il campione di Desenzano sul Garda, così come mancherà Ceccarelli. Presenti per la prova a squadre gli altri 3 campioni olimpici della staffetta, vale a dire: Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Filippo Tortu. Completerà il quadro in seconda frazione uno tra Matteo Melluzzo e Marco Ricci, in attesa Marcell Jacobs possa migliorare la condizione partendo dai 100 metri, i Mondiali sono in programma