Via libera bianconero: il Milan è stato avvisato

Il Milan è pronto a concentrarsi sulla sessione estiva di calciomercato: i bianconeri danno il via libera al colpaccio

Sono giornate davvero calde quelle che il Milan sta vivendo. La decisione di licenziare Maldini e Massara, assai criticata da tifosi e parte della stampa, ha suscitato un sincero scalpore visti anche i toni freddi che hanno caratterizzato il comunicato ufficiale del club.

La via è stata presa, Gerry Cardinale ha in mente un piano ben preciso per riportare il ‘Diavolo’ ai vertici del calcio in Italia ma anche a livello internazionale. Evidentemente, non è ancora trapelato in vie ufficiali, le visioni degli ormai ex dt e ds rossoneri erano distanti da quello che invece Redbird ha in mente per il Milan.

Ma, al di là delle delicate vicende che stanno coinvolgendo la dirigenza rossonera, per il club di via Aldo Rossi è già tempo di sondare il calciomercato alla ricerca di innesti di spessore da regalarsi durante l’estate. Un colpo davvero importante potrebbe arrivare dalla squadra bianconera che, quarta in Premier League, ha centrato una storica qualificazione in Champions. Parliamo, ovviamente, del Newcastle. La rosa dei ‘Magpies’ subirà diversi cambiamenti tra entrate ma soprattutto uscite: e da questo punto di vista proprio il Milan potrebbe approfittarne.

Milan, ecco il colpaccio dal Newcastle: via libera Saint-Maximin

Stando a quanto viene riferito da ‘Footballinsider247.com’, la società inglese sarebbe fortemente intenzionata ad ascoltare eventuali offerta per Allan Saint-Maximin. Il forte esterno francese, arrivato quattro anni fa dal Nizza per 18 milioni di euro, è uno dei profili che il Milan segue da tempo.

Sin dalla sua avventura francese, quando furono però i ‘Magpies’ ad avere la meglio e portarlo in bianconero. Eddie Howe, davanti all’idea di una cessione di Saint-Maximin, sarebbe assolutamente favorevole: perchè il Newcastle vivrà un’estate davvero ricca di cambiamenti e aumentare il budget di mercato a disposizione grazie all’addio del francese sarebbe una cosa assai gradita. Nonostante il contratto firmato fino al 2026, Saint-Maximin è finito in disparte e quasi mai utilizzato dal 1′ da Howe. Per lui, a fine stagione, 31 presenze tra campionato e coppe con 1 solo gol e 5 assist vincenti: in campo solo 1376′.

I diversi infortuni e la condizione fisica non sempre ottimare lo hanno spesso e volentieri penalizzato. Da considerare, poi, come il Newcastle già lo scorso gennaio abbia acquistato il talento inglese Anthony Gordon per 45 milioni dall’Everton. A Saint-Maximin potrebbe quindi, come anticipato, pensarvi il Milan che lì davanti cambierà diversi protagonisti dell’attuale annata che, per lunghi tratti, può essere definita deludente.