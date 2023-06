“Era già del Milan”, retroscena incredibile: Maldini lo aveva preso

Retroscena di mercato incredibile riguardante il Milan: Maldini aveva già messo a segno il primo colpo di mercato prima dell’addio

Soltanto da pochissimi giorni, Paolo Maldini non è più il direttore dell’area tecnica del Milan ed il suo addio ha scatenato rabbia e tristezza da parte dei tifosi rossoneri.

Quest’ultimi non hanno preso per niente bene il modo in cui è stata trattata una bandiera come Maldini ed ora temono forti ripercussioni sul mercato. Molti giocatori della rosa avevano un legame profondo con l’ex difensore rossonero e potrebbero adesso chiedere la cessione come ad esempio Maignan e Theo Hernandez, mentre in entrata potrebbero cambiare molte cose.

L’addio di Maldini, infatti, ha messo in stand-by alcune operazioni come quella che avrebbe dovuto portare Daichi Kamada a Milano e c’è il rischio che altre trattative potrebbero saltare. E a questo proposito, Tuttosport ha rivelato un retroscena di mercato molto interessante, annunciando che Maldini aveva già messo a segno il primo colpo della sessione estiva. Secondo quanto riportato dal giornale torinese, Maldini aveva in pugno Domenico Berardi del Sassuolo.

Milan, Berardi era ad un passo: il retroscena di mercato spiazza tutti

Dopo una stagione terminata senza titoli, ma con una semifinale ed una qualificazione alla prossima Champions League, il Milan doveva per forza cambiare pelle per tornare a vincere, ma i tifosi di certo non si sarebbero mai aspettati l’addio di una bandiera come Maldini. L’ormai ex direttore dell’area tecnica era molto importante in fase di trattativa con i giocatori e ciò potrebbe avere ripercussioni sul mercato rossonero.

L’addio è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno che ha sorpreso lo stesso Maldini che era già al lavoro per costruire il Milan del futuro. Secondo Tuttosport, infatti, il dirigente rossonero aveva già concluso il primo affare della sessione estiva, ovvero Domenico Berardi dal Sassuolo con cui era in programma l’incontro decisivo martedì scorso.

Il quotidiano torinese ha svelato come l’esterno d’attacco neroverde fosse davvero ad un passo dal Milan e, senza l’addio di Maldini (e di Massara), la trattativa sarebbe andata sicuramente in porto. Ora che i due dirigenti non sono più presenti, però, la trattativa è destinata ad arenarsi, considerato che la proprietà rossonera non vede in Berardi una priorità. Un retroscena di mercato incredibile che lascia i tifosi del tutto spiazzati e sempre più convinti del fatto che senza uno come Maldini nel Milan cambieranno molte cose.

Da quando è stato annunciato l’addio dell’ex difensore è completamente cambiata la linea strategica del Milan in fase di mercato. Oltre alla già citata operazione in stand-by per portare Kamada a Milano, il club rossonero si è tuffato su obiettivi che fino a quando c’era Maldini non erano mai davvero interessati come N’Dicka e Tielemans. Seppur preoccupati, i tifosi rossoneri si augurano che RedBird prenda le decisioni giusti e continui a mantenere il Milan ad alti livelli.