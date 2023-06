Veronica Angeloni, la foto in bikini fa strage di cuori

Davvero una meraviglia, la pallavolista toscana, Veronica Angeloni: in costume, il fisico è pazzesco e i fan sono innamorati

Non si può non amarla per tanti motivi. Chi è solo legato al suo modo di fare sport, sa che Veronica Angeloni è stata una grande pallavolista, vincente e di successo. Chi invece la conosce da poco solo per i social, è già innamorato di lei e del suo fisico mozzafiato. Sempre più ammiratori per la meravigliosa classe ’86.

L’ex pallavolista di ruolo schiacciatrice, si è sempre fatta notare per la sua incredibile bellezza, oltre che per il suo grande talento, ma ovviamente sui social una volta svestiti i completi da pallavolo, fa ancor di più girare la testa ai fan. Stato di forma mozzafiato e chi la segue sui social, se ne è accorto da tempo a suon di scatti sempre nuovi.

Veronica Angeloni hot: in bikini alle Maldive è una visione

La bellissima Veronica dagli occhi scuri e profondi, vanta già 197mila follower sul proprio profilo Instagram e se continuerà di questo passo, se ne ritroverà certamente di più nel breve periodo. La splendida atleta infatti, sul noto social ha condiviso più di quattromila post dove però, i pantaloncini da gioco si vedono poco. Piuttosto scompaiono, per far posto ad outfit che i fan più accaniti apprezzano anche di più.

Sono davvero curve da paura quelle della bellissima nativa di Massa, che però ha anche il passaporto argentino. In nazionale però, ha preferito giocare con l’Italia. Con i club, ne ha girati parecchi, la bellissima Veronica ha vinto un campionato francese, due Supercoppa Italiana ed una Francese, una Challenge Cup e tre Coppa CEV. Il ritiro è avvenuto da pochissimo, il 3 maggio 2023. L’esordio in Serie A invece, risale al 2004 con la maglia del Chieri.

E cosa farà la bellissima atleta alta 186 centimetri, dopo il ritiro? Ovvio, si gode le sue vacanze e lo fa notare a tutti. La sua ultima foto dal mare è di una bellezza disarmante e di nuovo i fan ci fanno ovviamente caso a loro spese. Linguaccia e sorriso meravigliosi, la bella ex pallavolista sta per tuffarsi, ma il suo fisico da urlo attira l’attenzione dei seguaci.

Le gambe di Veronica sono chilometriche, mentre si nota che la forma fisica è da 10 e lode. Intanto, dal bikini un po’ strettino, fa capolino anche il suo lato A, come si nota anche dai commenti dei fan.