Berrettini, si complica tutto: non ci voleva proprio

Dopo aver saltato quasi tutta la stagione su terra Matteo Berrettini è pronto e carico per i tornei su erba.

Il 2023 non è stato un anno facile finora per il tennista azzurro Matteo Berrettini. Costanti infortuni e una condizione fisica spesso inadeguata hanno fermato le grandi ambizioni dell’attuale numero tre italiano. Tra le polemiche (abbastanza inutili) per la sua relazione con Melissa Satta e risultati sotto le attese si avvicina la stagione preferita dell’azzurro, quella sull’erba.

Mentre a Parigi sta per concludersi il Roland Garros 2023, torneo che ha visto diverse clamorose sorprese, il tennista romano Matteo Berrettini continua a lavorare e prepararsi per la stagione sull’erba. Stiamo per addentrarci in un momento fondamentale per la stagione di Matteo, visto che l’erba è la principale superficie dell’ex numero 6 delle classifiche mondiali.

In questa annata l’azzurro ha perso posizioni su posizioni ed ora è uscito dai primi 20 tennisti al mondo. Su erba Matteo ha raggiunto i principali risultati in carriera su erba e ora in tanti sono curiosi di vedere il suo rendimento. Parliamo di un tennista che ha vinto un torneo storico come il Queen’s e soprattutto dell’unico atleta italiano della storia ad aver raggiunto la finale maschile di Wimbledon. La vittoria di questo torneo non è utopia totale ed i tifosi sperano nel riscatto di Matteo.

Berrettini, subito debutto complicato

Matteo Berrettini farà il suo ritorno in campo nel torneo Atp di Stoccarda, in Germania. Naturalmente su erba. Il sorteggio ancora non è stato effettuato, ma non sarà semplice e ci saranno diversi atleti di rilievo. Tra questi vedremo anche il greco Stefanos Tsitsipas. Il torneo tedesco ha concesso nello specifico una wild card al tennista ellenico e all’idolo di casa Alexander Zverev, semifinalista in questo Roland Garros.

Tsitsipas sarà di conseguenza la testa di serie numero uno nel torneo. Un tabellone che si preannuncia abbastanza ricco e che vedrà Berrettini partire come testa di serie numero 7. Oltre a Tsitsipas ci saranno infatti anche Fritz e Tiafoe, poi Hurkacz e Shapovalov ed anche il nostro Matteo, tutti tennisti con una certa attitudine sull’erba. Oltre a Berrettini anche gli altri azzurri Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego parteciperanno al torneo.

Questi ultimi non sono particolarmente esperti su questa superfici e proveranno a sorprendere dopo gli ultimi anni difficili. La stagione sulla terra rossa è praticamente finita, presto si torna sull’erba e Berrettini potrà tornare sulla sua superficie ‘di caccia’ preferita.