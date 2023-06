Charles Leclerc ce l’ha fatta: “E’ incredibile”

Un traguardo importante è stato raggiunto da Charles Leclerc, è stato proprio il pilota monegasco a confermarlo tramite una nota sui social

Il pilota della Ferrari trova così un motivo di soddisfazione in un 2023 davvero complicato per la scuderia di Maranello sul piano dei risultati in pista. Quanto fatto da Leclerc però è stato analizzato dagli sportivi, che hanno applaudito al traguardo raggiunto con grande volontà.

Charles Leclerc è pronto a nuove sfide e lo ha dimostrato anche recentemente. C’è un pilota che soffre con la Ferrari, raggiungendo ben pochi risultati in pista, e uno sportivo che – a sua volta – riesce a entrare sempre nel cuore dei fan.

Ed è proprio il traguardo appena raggiunto a fare esultare gli sportivi, la conferma appena arrivata sui social conferma come il driver monegasco sia uno dei protagonisti della Formula 1, sempre e comunque. Il gesto del pilota Ferrari non passa inosservato, la soddisfazione è davvero enorme per quanto appena realizzato. I complimenti sono arrivati anche da Maranello e dalle altre scuderie del circus.

Leclerc, il gesto vale oro per l’Emilia Romagna

In prima persona per chi soffre: Charles Leclerc è stato protagonista nei giorni scorsi, il suo gesto è stato davvero bello da sottolineare. Il pilota della Ferrari aveva così messo all’asta i suoi strumenti di lavoro, dal casco passando per la tuta di gara, passando per guanti e stivaletti. Oggetti di pista difficili da trovare e che hanno scatenato un’asta di beneficenza, con una cifra incredibile raccolta: 358 mila euro da destinare all’Emilia Romagna.

Un aiuto fondamentale in questo difficile momento per la regione martoriata dalle piogge e dove risiede proprio la sede storica della Ferrari. Leclerc aiuta l’Emilia Romagna, lo ha fatto con un gesto concreto mettendo all’asta quanto utilizzato nel Gran Premio di Monaco. I tifosi della Ferrari e non solo hanno lottato euro su euro per aggiudicarsi quelli che diventeranno prossimamente dei preziosi cimeli.

Leclerc ha ringraziato tutti i partecipanti, tramite i suoi canali social: “Ringrazio quanti hanno contribuito, 358mila euro nell’asta sono una cifra incredibile, aiuterà molte persone, e ringrazio quanti si sono attivati rapidamente”. Cimeli che sono stati venduti a tempo di record e a cifre davvero considerevoli, chissà che non sia stato proprio qualche suo collega – magari in forma anonima – ad aver contribuito. Il casco speciale del Gp di Monaco è stato venduto per ben 255 mila euro, la tuta di gara per 51 mila euro, i guanti a 35 e gli stivaletti a 17.